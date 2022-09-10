Buğrahan Tuncer: "İmkansızı başardık"
Milli basketbolcumuz Buğrahan Tuncer, Fransa'ya yenilerek elendiğimiz EuroBasket maçının ardından açıklamalar yaptı.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, son 16 turunda Fransa'ya 87-86'lık skorla mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapan Buğrahan Tuncer, karşılaşmayı değerlendirdi.
"İMKANSIZI BAŞARDIK"
Buğrahan Tuncer, "Konuşacak pek bir şey yok. İkinci defa oluyor bu. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün, çok. 2019, şimdi bu. İmkansızı yine başardık. 9 saniyede kazanacağımız maçı uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Pek bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
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