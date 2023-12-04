Buğrahan Tuncer'in performansı yetmedi... Galatasaray Ekmas, kendi evinde kayıp!

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı Çağdaş Bodrumspor'a 87-77 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 08:12
Buğrahan Tuncer'in performansı yetmedi... Galatasaray Ekmas, kendi evinde kayıp!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Çağdaş Bodrumspor, konuk olduğu Galatasaray Ekmas'ı 87-77 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde 6. yenilgisini yaşarken, Çağdaş Bodrumspor ise 3. kez galip geldi.

Konuk takımda Warren, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Galatasaray Ekmas'ta ise 20 sayıyla mücadele eden Buğrahan Tuncer'in performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Yiğit Gönültaş

Galatasaray Ekmas: Martin 17, Walden 7, İsmet Akpınar 8, Samet Geyik 4, Hüseyin Göksenin Köksal 10, Muhaymin Mustafa, Sadık Emir Kabaca 9, De Bost, Radebaugh 2, Yeboah, Rafi Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer 20

Çağdaş Bodrumspor: Warren 28, Artis 9, Johnson 9, Alibegovic 8, Ahmet Düverioğlu 10, Can Uğur Öğüt 5, Ahmet Fatih Cantitiz, Hakan Yapar 7, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Moore 11, Cavit Ege Havsa

1. Periyot: 14-24

Devre: 26-35

3. Periyot: 44-63


Galatasaray EKMAS galatasaray Çağdaş Bodrumspor Basketbol Süper Ligi

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