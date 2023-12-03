Spor yazarları Pendikspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Daha fazlasını hak ediyorlar'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:31

Güncelleme: 03.12.2023 - 10:31

Galatasaray, Pendikspor deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile döndü. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Okan Hoca, oyuna müdahale etmek için beklemiyor. İkinci yarıya Mertens ve Barış Alper ile başlıyor. Böylece Galatasaray’ın baskısı artıyor, rakibin konsantrasyonu azalıyor. Nitekim Galatasaray’ın maç boyunca aradığı kilidi açan gol 69’da Bakambu’dan geliyor. 82’de Ziyech’in kusursuz vuruşu galibiyeti mühürlüyor. Bu sezon Galatasaray’ın alametifarikası da bu aslında. Bir önceki maçın kahramanı bir sonraki maç hiç varlık gösteremeyebiliyor ama her maç kendi kahramanını yaratıyor, puanları hanesine yazdırıyor." (Cumhuriyet)

"DAHA FAZLASINI HAK EDİYORLAR"

Uğur Meleke: "Galatasaray’da bazı oyuncuların 75 bin kapasiteli Old Trafford veya Allianz Arena ile, karşı tribününde belediye başkanının lafları olan Pendik Stadı’na aynı konsantrasyonla çıkamamaları anlaşılabilir. Bu durumlarda kenardaki hocanın yüksek konsantrasyonu olanı, gözü parlayanı bulabilmesi lazım. O açıdan Okan Buruk’un bu maçta nihayet 64’te Bakambu’yu oyuna sokması doğru karar. Bakambu, geçen sezon Yunan Ligi’ni gol kralı olarak tamamlamış. Daha önce bu ligdeki performanslarını da biliyoruz. Buruk nedense bir süredir Nelsson, Bakambu ve Kerem Demirbay’ı rotasyonda çok gerilere atmıştı. Bence bu 3 oyuncu da daha fazla dakikayı hak ediyorlar." (Hürriyet)

Osman Şenher: "Şampiyonlar Ligi’nde 50 bin taraftar önünde o muhteşem futboldan sonra 3 bin kişilik sahada harika oyunu beklemek hayalcilik olur. Zirve yarışında iddian devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Rakip Pendikspor da olsa kazanıyor musun, kazanıyorsun. Önemli olan da bu. Okan hoca, Tete, Kazımcan ve Oliveira ile maça başlamayı düşünmüş. Evet, kararı doğru. Ama hiç kusura bakmasın Tete’nin şu andaki performansıyla sarı-kırmızılı takımda oynayacak kalitesi, gücü yok. Oliveira da olsa Avrupa’nın en büyük takımlarında oynar. Ama maalesef yok. Hangi maç, nasıl bir performans ortaya koyacak bilemiyoruz. 1,5 senedir Galatasaray’da daha bir standart tutturamadı. Galatasaraylı futbolcular, Icardi’yi topla buluşturamıyorlar ya da öyle paslar veriyorlar ki gol atması, iyi bir vuruş yapması mümkün değil. Sağdan, soldan bir kere olsun iyi bir orta gelmiyor. Kerem sola geçti, tamam Icardi artık gol atmaya başlar diye düşündüm. Ama maalesef Kerem de Pendik karşısında sallandı, oyuna motive olamadı. Hocanın Bakambu değişikliği tam zamanında geldi. (Milliyet)

"GALATASARAY'DA ASLA OLMAZ"

Levent Tüzemen: "Allah fukarayı sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş. Okan Buruk'un kadro tercihleri de bu söze benziyor. Okan hoca önce hatalı on biri sahaya sürüyor, sonra da doğru hamlelerle kazanıyor. Tete bir pozisyonda Ziyech'in akıllı pasını mundar etti ve ayağındaki topu önde Kerem'e arkada bomboş İcardi'ye pas yapmayıp egoistçe harcadı. 2-Kazımcan'dan asla sol bek olmaz. Top kontrolü zayıf, pas yeteneği kısıtlı. Fizik gücü yetersiz. Orta yapamıyor. Ayrıca yere yatmaya bayılıyor. Mertens iddia ediyorum, Galatasaray'ın oyun aklı. Belçikalı yıldız rakibe kendini unutturacak pozisyonlar alıyor. Ezbere pas atmıyor ve mükemmel çevre kontrolü yapıyor. Bakambu'nun takipçilikle attığı kafa golü öncesi attığı şut sert ve isabetliydi. Okan hoca, Bakambu-İcardi formülünü düşünebilir. Çünkü İcardi tek kaldığında iki kişi tarafından marke ediliyor. (Sabah)

Fırat Aydınus: "İlk yarının Galatasaray adına bu kadar düşük tempoda geçmesinin nedeni son oynanan Manchester United maçı. İkinci yarıda böyle şaaşalı bir karşılaşmadan çok biraz daha hareketli bir maç oldu diyebiliriz. Galatasaray bu maçı ikinci yarıda üçüncü vitese alarak bir galibiyet aldı. Galatasaray'ın bu hafta Pendikspor gibi bir takımla oynamak cidden şanslıydı. Böyle yorucu bir fikstür ve maçın ardından Pendikspor ile oynamak iyi oldu."

"BUNA BİR ÇARE BULUNMALI"

Erman Toroğlu: "Bu zeminde Fenerbahçe oynadı, futbolcular zeminden çok şikâyet ettiler. Hâlâ da kendilerini toparlayamıyorlar. Sahası yoksa, seyircisi yoksa bu tip takımlar 'Süper' adını verdiğimiz ligde oynamamalılar. Buna bir çare bulunmalı. Bu play-off mu olur, başka bir şey mi olur ama bu böyle gitmez. Büyük takımlar 35 bine, 50 bine oynuyorlar. O stattan çıkan futbolcular burada bırakın fizik olarak, beyin ve moral olarak kendilerini veremezler. Sonra da diyoruz ki bizim ligimizin marka değeri niye düşük. Yüksek olma şansı yok ki bunları saydıktan sonra. İnşallah bir gün düzeltirler.." (Sabah)