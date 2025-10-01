Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Ekim günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Ekim günü maç programı...

1.10.2025 10:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Ekim günü maç programı...

1 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 1 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 1 Ekim Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

19:45 Karabağ - Kopenhag

19:45 U.S Gilloise - Newcastle United

22:00 Arsenal - Olympiakos

22:00 B. Dortmund - Ath. Bilbao

22:00 B. Leverkusen - PSV

22:00 Barcelona - PSG

22:00 Monaco - Man. City

22:00 Napoli - Sporting CP

22:00 Villarreal  Juventus

İngiltere Championship

21:45 Millwall - Coventry

21:45 Norwich - West Bromwich

21:45 Portsmouth - Watford

22:00 QPR - Oxford Utd

İlgili Konular: #psg #barcelona #Manchester City #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Liverpool'a yanıt: 'İstanbul'daki tek mucizeniz...'
Galatasaray'dan Liverpool'a yanıt: 'İstanbul'daki tek mucizeniz...' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından Liverpoollu taraftarlara cevap verdi.
Victor Osimhen'den Liverpool maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımı Galatasaray'
Victor Osimhen'den Liverpool maçı açıklaması: 'Dünyanın en iyi takımı Galatasaray' Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool galibiyetini değerlendirdi.
Spor yazarları Galatasaray-Liverpool maçını yorumladı: '3 puandan daha fazlası'
Spor yazarları Galatasaray-Liverpool maçını yorumladı: '3 puandan daha fazlası' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.