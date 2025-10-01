Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 1 Ekim Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
19:45 Karabağ - Kopenhag
19:45 U.S Gilloise - Newcastle United
22:00 Arsenal - Olympiakos
22:00 B. Dortmund - Ath. Bilbao
22:00 B. Leverkusen - PSV
22:00 Barcelona - PSG
22:00 Monaco - Man. City
22:00 Napoli - Sporting CP
22:00 Villarreal Juventus
İngiltere Championship
21:45 Millwall - Coventry
21:45 Norwich - West Bromwich
21:45 Portsmouth - Watford
22:00 QPR - Oxford Utd