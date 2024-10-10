Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Ekim günü maç programı...
10 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 10 Ekim maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 10 Ekim Perşembe günü maç programı…
10 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Uluslar Ligi 3. hafta
Lig A Grup 2
21:45 İsrail - Fransa
21:45 İtalya - Belçika
Lig B Grup 2
21:45 Finlandiya - İrlanda
21:45 İngiltere - Yunanistan
Lig B Grup 3
21:45 Avusturya - Kazakistan
21:45 Norveç - Slovenya
Lig C Grup 4
19:00 Letonya -K. Makedonya
21:45 Faroe Adaları - Ermenistan
Lig D Grup 1
21:45 Cebelitarık - San Marino
Lig D Grup 2
19:00 Moldova - Andorra
Ziraat Türkiye Kupası - 2. Tur
13:00 Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor
14:00 Bulvarspor - İnegölspor
14:00 Tepecikspor - Serik Bld
14:00 Türk Metal 1963 - Pazarspor
15:00 Uşakspor A.Ş. - Bursaspor
19:00 Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967
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