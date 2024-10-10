Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Ekim günü maç programı...

10 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 10 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:57

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 10 Ekim Perşembe günü maç programı…

10 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta

Lig A Grup 2

21:45 İsrail - Fransa

21:45 İtalya - Belçika

Lig B Grup 2

21:45 Finlandiya - İrlanda

21:45 İngiltere - Yunanistan

Lig B Grup 3

21:45 Avusturya - Kazakistan

21:45 Norveç - Slovenya

Lig C Grup 4

19:00 Letonya -K. Makedonya

21:45 Faroe Adaları - Ermenistan

Lig D Grup 1

21:45 Cebelitarık - San Marino

Lig D Grup 2

19:00 Moldova - Andorra

Ziraat Türkiye Kupası - 2. Tur

13:00 Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor

14:00 Bulvarspor - İnegölspor

14:00 Tepecikspor - Serik Bld

14:00 Türk Metal 1963 - Pazarspor

15:00 Uşakspor A.Ş. - Bursaspor

19:00 Erciyes 38 FSK - Orduspor 1967


Etiketler: #uefa uluslar ligi #Türkiye Kupası #canlı

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