Beşiktaş açıkladı: Lyon maçı için UEFA'dan deplasman kararı!
Beşiktaş, 24 Ekim'de Fransa'da oynanacak Olympique Lyon maçında siyah-beyazlı taraftarların yer alamayacağını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Olympique Lyon maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Olympique Lyon – Beşiktaş Maçı Hakkında Taraftarlarımıza Önemli Duyuru
Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.
Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP'nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği'nin aldığı karar kesin olarak onandı.
Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK"
Spor Haberleri
- İşte Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları!
- Fransız futbolcudan dikkat çeken kıyafet!
- İspanyol efsaneden veda kararı!
- Milli takımdan Atakan Karazor açıklaması!
- UEFA'dan deplasman kararı!
- Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
- Galatasaray'a 4 kötü haber!
- Hollandalı futbol efsanesi hayatını kaybetti
- Beşiktaş'tan geleceğe yatırım!
- Aziz Yıldırım ve Rasim Ozan davasında karar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde 'delil' niteliğinde yeni ayrıntı
- 'Hükümete laf söyleyemeyecek miyiz?'
- Yasak kardeşim yasak!
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Sezonun 3. final haberi: NOW TV o dizinin fişini çekti
- 'Surlara yürürken kızımın kafasını gördüm...'
- 'Ayşenur burada, sakın eve gelme'
- Türkiye’nin en büyük santrali durdu!
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'