Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? 10 Eylül günü maç programı...
10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 10 Eylül maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Lig A Grup 3'te Hollanda, kendi sahasında Almanya'yı konuk edecek. Lig B Grup 2'de ise İngiltere, Finlandiya'yı ağırlayacak.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 10 Eylül Salı günü maç programı…
İşte 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar:
10 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Lig A Grup 3
21:45 Hollanda - Almanya
21:45 Macaristan - Bosna-Hersek
Lig B Grup 1
21:45 Arnavutluk - Gürcistan
21:45 Çekya - Ukrayna
Lig B Grup 2
21:45 İngiltere - Finlandiya
21:45 İrlanda - Yunanistan
Lig C Grup 4
19:00 Letonya - Faroe Adaları
21:45 K. Makedonya - Ermenistan
Lig D Grup 2
21:45 Andorra - Malta
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri
23:30 Kolombiya - Arjantin
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