Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? 10 Eylül günü maç programı...

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:54

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:54

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Lig A Grup 3'te Hollanda, kendi sahasında Almanya'yı konuk edecek. Lig B Grup 2'de ise İngiltere, Finlandiya'yı ağırlayacak.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 10 Eylül Salı günü maç programı…

İşte 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar:

10 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Lig A Grup 3

21:45 Hollanda - Almanya

21:45 Macaristan - Bosna-Hersek





Lig B Grup 1

21:45 Arnavutluk - Gürcistan

21:45 Çekya - Ukrayna





Lig B Grup 2

21:45 İngiltere - Finlandiya

21:45 İrlanda - Yunanistan





Lig C Grup 4

19:00 Letonya - Faroe Adaları

21:45 K. Makedonya - Ermenistan





Lig D Grup 2

21:45 Andorra - Malta





Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri

23:30 Kolombiya - Arjantin