Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? 10 Eylül günü maç programı...

10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 10 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? 10 Eylül günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:54

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Lig A Grup 3'te Hollanda, kendi sahasında Almanya'yı konuk edecek. Lig B Grup 2'de ise İngiltere, Finlandiya'yı ağırlayacak. 

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 10 Eylül Salı günü maç programı…

İşte 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar: 

10 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Lig A Grup 3

21:45 Hollanda - Almanya

21:45 Macaristan - Bosna-Hersek


Lig B Grup 1

21:45 Arnavutluk - Gürcistan

21:45 Çekya - Ukrayna


Lig B Grup 2

21:45 İngiltere - Finlandiya

21:45 İrlanda - Yunanistan


Lig C Grup 4

19:00 Letonya - Faroe Adaları

21:45 K. Makedonya - Ermenistan


Lig D Grup 2

21:45 Andorra - Malta


Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri

23:30 Kolombiya - Arjantin


Etiketler: #uefa uluslar ligi #Hollanda #Almanya #ingiltere #finlandiya #canlı #Canlı yayın

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