UEFA Uluslar Ligi'nde 10 kişilik İspanya 3 puanı 4 golle aldı!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı İsviçre'yi 4-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde 10 kişilik İspanya 3 puanı 4 golle aldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 00:12

İspanya, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında İsviçre ile karşılaştı. Geneve Stadı'nda oynanan maçı İspanya 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Joselu, 13 ve 77. dakikalarda Fabian Ruiz, 80. dakikada ise Ferran Torres kaydetti. İsviçre'nin tek golü 41. dakikada Zeki Amdouni'den geldi.

İSPANYA 10 KİŞİ KALDI

İspanya'da Le Normand, 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını uzun bir süre 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla İspanya gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana çıktı. İsviçre ise 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında İspanya, Danimarka ile oynayacak. İsviçre ise Sırbistan ile karşılaşacak.


Etiketler: #İspanya #isviçre #uefa uluslar ligi

İlgili Haberler

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 3 puanı Cristiano Ronaldo getirdi!

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 3 puanı Cristiano Ronaldo getirdi!
UEFA'dan Başakşehir'e flaş ceza!

UEFA'dan Başakşehir'e flaş ceza!
Galler'de sessiz gece! UEFA Uluslar Ligi'ne beraberlik ile başladık!

Galler'de sessiz gece! UEFA Uluslar Ligi'ne beraberlik ile başladık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler