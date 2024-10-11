Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ekim günü maç programı...

Özellikle milli arada Uluslar Ligi’nde oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Ay-yıldızlılar, bugün Karadağ’ı konuk edecek. Türkiye’nin yanı sıra grubun diğer mücadelesinde İzlanda ve Galler karşı karşıya gelecek.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ekim günü maç programı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:23

Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A gibi önemli liglerde milli maçlar sebebiyle bu hafta sonu karşılaşmalar oynanmayacak. Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye, Karadağ’ı ağırlarken Azerbaycan ise Estonya deplasmanında galibiyet arayacak. Macaristan, günün dikkat çeken mücadelesinde Hollanda’yı konuk edecek.

11 Ekim Cuma günü maç programı:

21:45 İzlanda - Galler (Exxen)

21:45 Türkiye - Karadağ (TV8)

21:45 Bosna Hersek - Almanya (TV8,5)

21:45 Macaristan - Hollanda (Exxen)

21:45 Ukrayna - Gürcistan (Exxen)

21:45 Çekya - Arnavutluk (Exxen)

19:00 Estonya - Azerbaycan (Exxen)

21:45 Slovakya - İsveç (Exxen)


Etiketler: #A Milli Takım #Karadağ #Uluslar Ligi

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın rakibi İzlanda'nın kadrosu belli oldu!

A Milli Takım'ın rakibi İzlanda'nın kadrosu belli oldu!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Sürpriz isim ilk defa çağrıldı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı: Sürpriz isim ilk defa çağrıldı
Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna tepki: 'Nedenini merak ediyoruz?'

Konyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna tepki: 'Nedenini merak ediyoruz?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler