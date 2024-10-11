Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ekim günü maç programı...

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:23

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:23

Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A gibi önemli liglerde milli maçlar sebebiyle bu hafta sonu karşılaşmalar oynanmayacak. Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye, Karadağ’ı ağırlarken Azerbaycan ise Estonya deplasmanında galibiyet arayacak. Macaristan, günün dikkat çeken mücadelesinde Hollanda’yı konuk edecek.

11 Ekim Cuma günü maç programı:

21:45 İzlanda - Galler (Exxen)

21:45 Türkiye - Karadağ (TV8)

21:45 Bosna Hersek - Almanya (TV8,5)

21:45 Macaristan - Hollanda (Exxen)

21:45 Ukrayna - Gürcistan (Exxen)

21:45 Çekya - Arnavutluk (Exxen)

19:00 Estonya - Azerbaycan (Exxen)

21:45 Slovakya - İsveç (Exxen)