Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Ekim günü maç programı...
Özellikle milli arada Uluslar Ligi’nde oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Ay-yıldızlılar, bugün Karadağ’ı konuk edecek. Türkiye’nin yanı sıra grubun diğer mücadelesinde İzlanda ve Galler karşı karşıya gelecek.
Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A gibi önemli liglerde milli maçlar sebebiyle bu hafta sonu karşılaşmalar oynanmayacak. Uluslar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye, Karadağ’ı ağırlarken Azerbaycan ise Estonya deplasmanında galibiyet arayacak. Macaristan, günün dikkat çeken mücadelesinde Hollanda’yı konuk edecek.
11 Ekim Cuma günü maç programı:
21:45 İzlanda - Galler (Exxen)
21:45 Türkiye - Karadağ (TV8)
21:45 Bosna Hersek - Almanya (TV8,5)
21:45 Macaristan - Hollanda (Exxen)
21:45 Ukrayna - Gürcistan (Exxen)
21:45 Çekya - Arnavutluk (Exxen)
19:00 Estonya - Azerbaycan (Exxen)
21:45 Slovakya - İsveç (Exxen)
Etiketler: #A Milli Takım #Karadağ #Uluslar Ligi
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