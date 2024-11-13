Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım günü maç programı...
13 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 13 Kasım maç programı...
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 13 Kasım Çarşamba günü maç programı:
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup A
20:45 Galatasaray (K) - Wolfsburg (K)
23:00 Roma (K) - Lyon (K)
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup B
20:45 Real Madrid (K) - Twente (K)
23:00 Celtic FC (K) - Chelsea (K)
Turkish Airlines EuroLeague
20:00 Partizan - Barcelona
22:30 Paris Basket - Zalgiris
BKT EuroCup
20:00 Beşiktaş Fibabanka - Gran Canaria
21:00 Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir
22:00 Reyer Venezia - Türk Telekom
FIBA Avrupa Kupası
22:00 Braunschweig - Tofaş
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