Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım günü maç programı...

13 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 13 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:04

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 13 Kasım Çarşamba günü maç programı:

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:45 Galatasaray (K) - Wolfsburg (K)

23:00 Roma (K) - Lyon (K)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:45 Real Madrid (K) - Twente (K)

23:00 Celtic FC (K) - Chelsea (K)

Turkish Airlines EuroLeague

20:00 Partizan - Barcelona

22:30 Paris Basket - Zalgiris

BKT EuroCup

20:00 Beşiktaş Fibabanka - Gran Canaria

21:00 Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir

22:00 Reyer Venezia - Türk Telekom

FIBA Avrupa Kupası

22:00 Braunschweig - Tofaş


Etiketler: #UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi #euroleague #EuroCup #FIBA Avrupa Kupası

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