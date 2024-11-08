Zahavi, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti: 'Aptal terör destekçisi'
Maccabi Tel Aviv forması giyen Eran Zahavi, Galatasaraylı Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti. Zahavi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Maccabi Tel Aviv forması giyen Eran Zahavi, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti.
Hakim Ziyech'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Zahavi, "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz!" ifadelerini kullandı ve bu gönderisine UEFA'yı etiketledi.
NELER OLDU?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı.
Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı.
Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.
Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.
HAKIM ZIYECH'İN PAYLAŞIMI
Hakim Ziyech, Hollanda'da yaşanan bu olayın ardından, "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar" diye bir açıklama yaptı.
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