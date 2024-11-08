Zahavi, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti: 'Aptal terör destekçisi'

Maccabi Tel Aviv forması giyen Eran Zahavi, Galatasaraylı Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti. Zahavi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Zahavi, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti: 'Aptal terör destekçisi'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:29

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Maccabi Tel Aviv forması giyen Eran Zahavi, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti.

Hakim Ziyech'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Zahavi, "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz!" ifadelerini kullandı ve bu gönderisine UEFA'yı etiketledi.

NELER OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı.

Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı.

Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.

HAKIM ZIYECH'İN PAYLAŞIMI

Hakim Ziyech, Hollanda'da yaşanan bu olayın ardından, "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar" diye bir açıklama yaptı.


Etiketler: #Hakim Ziyech #Eran Zahavi #uefa

İlgili Haberler

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!

Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi!
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: 'Hakim Ziyech takımla antrenmana başladı ama...'

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: 'Hakim Ziyech takımla antrenmana başladı ama...'
Fas'tan Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kararı!

Fas'tan Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler