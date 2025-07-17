Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Temmuz günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 17 Temmuz Perşembe günü maç programı:
Hazırlık Maçları Kulüpler
11:00 Erzurumspor FK - Alanyaspor
16:00 Adana Demirspor - Kocaelispor
17:00 Başakşehir - F. Düsseldorf
17:00 Konyaspor - Ç. Rizespor
17:00 Trabzonspor - Araz Nahçıvan
19:30 Beşiktaş - A. Petrzalka
22:00 Portimonense - Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu
19:00 Aktobe Lento - Legia Varşova
19:00 Tampereen I. - Shakhtar D.
20:00 Hacken - S. Trnava
20:30 CFR Cluj - Paksi
21:00 HB Sheva - Levski Sofya
21:00 NK Celje - Sabah
21:00 Prishtina - Sheriff
22:00 Partizan - AEK Larnaca
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu
18:00 Daugavpils - KF Vllaznia
19:00 Dila Gori - RFC Union
19:00 Flora T. - Valur Reykjavik
19:00 Hegelmann - St. Patrick's
19:00 HJK Helsinki - Runavik
19:00 Ordabasy - Torpedo K.
19:00 Pyunik - Tre Fiori
19:00 Rabotnicki - Torpedo
19:00 Santa Coloma - Banja Luka
19:30 Paide Flora - Magpies
20:00 F91 Diddeleng - AC Escaldes
20:00 Haverfordwest - Floriana
20:00 Penybont - Kauno Zalgiris
20:00 Petrocub - Birkirkara
20:00 Sileks - FK Decic
20:30 Koper - Zeljeznicar
21:00 Neman Grodno - Urartu
21:00 Partizani - Nomme Kalju
21:30 Dinamo Brest - Sutjeska
21:45 Cliftonville - St Josephs FC
21:45 Klaksvik - SJK Seinöjoen
21:45 Vikingur R. - Malisheva
22:00 La Fiorita - Vardar
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final
22:00 İsveç (K) - İngiltere (K)