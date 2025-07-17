Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Temmuz günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Temmuz günü maç programı...

17.07.2025 10:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Temmuz günü maç programı...

17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 17 Temmuz maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 17 Temmuz Perşembe günü maç programı:

Hazırlık Maçları Kulüpler

11:00 Erzurumspor FK - Alanyaspor

16:00 Adana Demirspor - Kocaelispor

17:00 Başakşehir - F. Düsseldorf

17:00 Konyaspor - Ç. Rizespor

17:00 Trabzonspor - Araz Nahçıvan

19:30 Beşiktaş - A. Petrzalka

22:00 Portimonense - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu

19:00 Aktobe Lento - Legia Varşova

19:00 Tampereen I. - Shakhtar D.

20:00 Hacken - S. Trnava

20:30 CFR Cluj - Paksi

21:00 HB Sheva - Levski Sofya

21:00 NK Celje - Sabah

21:00 Prishtina - Sheriff

22:00 Partizan - AEK Larnaca

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

18:00 Daugavpils - KF Vllaznia

19:00 Dila Gori - RFC Union

19:00 Flora T. - Valur Reykjavik

19:00 Hegelmann - St. Patrick's

19:00 HJK Helsinki - Runavik

19:00 Ordabasy - Torpedo K.

19:00 Pyunik - Tre Fiori

19:00 Rabotnicki - Torpedo

19:00 Santa Coloma - Banja Luka

19:30 Paide Flora - Magpies

20:00 F91 Diddeleng - AC Escaldes

20:00 Haverfordwest - Floriana

20:00 Penybont - Kauno Zalgiris

20:00 Petrocub - Birkirkara

20:00 Sileks - FK Decic

20:30 Koper - Zeljeznicar

21:00 Neman Grodno - Urartu

21:00 Partizani - Nomme Kalju

21:30 Dinamo Brest - Sutjeska

21:45 Cliftonville - St Josephs FC

21:45 Klaksvik - SJK Seinöjoen

21:45 Vikingur R. - Malisheva

22:00 La Fiorita - Vardar

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final

22:00 İsveç (K) - İngiltere (K)

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #trabzonspor #hazırlık maçı

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma!
Fenerbahçe ile Konyaspor'dan anlaşma! Süper Lig ekibi Konyaspor, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ederek geçmiş dönemden kalan borçlarını yapılandırdıklarını açıkladı.
İspanyol basını krizi iddia etmişti! Fenerbahçe'den yalanlama geldi...
İspanyol basını krizi iddia etmişti! Fenerbahçe'den yalanlama geldi... Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yeni transfer Jhon Duran hakkında gündeme düşen bir iddianın ardından, kulüp cephesinden bir açıklama yapıldı.
Samet Akaydın'dan Fenerbahçe itirafı!
Samet Akaydın'dan Fenerbahçe itirafı! Milli stoper Samet Akaydın, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Trabzonlu olması nedeniyle baskı hissettiğini açıkladı.