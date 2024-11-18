Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Kasım günü maç programı...
18 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 18 Kasım maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 18 Kasım Pazartesi günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi
Lig A Grup 1
22:45 Hırvatistan - Portekiz
22:45 Polonya - İskoçya
Lig A Grup 4
22:45 İspanya - İsviçre
22:45 Sırbistan - Danimarka
Lig C Grup 2
22:45 Kosova - Litvanya
22:45 Romanya - G. Kıbrıs
Lig C Grup 3
22:45 Bulgaristan - Belarus
22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
Lig D Grup 1
22:45 Lihtenştayn - San Marino
U19 Hazırlık Maçları Ülkeler
13:00 Türkiye - İsviçre
Etiketler: #uefa #uefa uluslar ligi #canlı
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