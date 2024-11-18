Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Kasım günü maç programı...

18 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 18 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:15

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 18 Kasım Pazartesi günü maç programı:

UEFA Uluslar Ligi

Lig A Grup 1

22:45 Hırvatistan - Portekiz

22:45 Polonya - İskoçya

Lig A Grup 4

22:45 İspanya - İsviçre

22:45 Sırbistan - Danimarka

Lig C Grup 2

22:45 Kosova - Litvanya

22:45 Romanya - G. Kıbrıs

Lig C Grup 3

22:45 Bulgaristan - Belarus

22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda

Lig D Grup 1

22:45 Lihtenştayn - San Marino

U19 Hazırlık Maçları Ülkeler

13:00 Türkiye - İsviçre


Etiketler: #uefa #uefa uluslar ligi #canlı

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