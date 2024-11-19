Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Kasım günü maç programı...

19 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 19 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:38

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 19 Kasım Salı günü maç programı:

Dünya U21 Hazırlık Maçları

20:00 Türkiye U21 - Sırbistan U21

Avrupa U20 Elit Lig

19:00 Türkiye U20 - Almanya U20

UEFA Uluslar Ligi - Lig B Grup 4

22:45 Karadağ - Türkiye

22:45 Galler - İzlanda

UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 3

22:45 Bosna-Hersek - Hollanda

22:45 Macaristan - Almanya

UEFA Uluslar Ligi - Lig B Grup 1

22:45 Arnavutluk - Ukrayna

22:45 Çekya - Gürcistan

UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 1

22:45 İsveç - Azerbaycan

22:45 Slovakya - Estonya

UEFA Uluslar Ligi - Lig D Grup 2

22:45 Malta - Andorra


Etiketler: #uefa uluslar ligi #türkiye #a milli futbol takımı

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