Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Kasım günü maç programı...
19 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 19 Kasım maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 19 Kasım Salı günü maç programı:
Dünya U21 Hazırlık Maçları
20:00 Türkiye U21 - Sırbistan U21
Avrupa U20 Elit Lig
19:00 Türkiye U20 - Almanya U20
UEFA Uluslar Ligi - Lig B Grup 4
22:45 Karadağ - Türkiye
22:45 Galler - İzlanda
UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 3
22:45 Bosna-Hersek - Hollanda
22:45 Macaristan - Almanya
UEFA Uluslar Ligi - Lig B Grup 1
22:45 Arnavutluk - Ukrayna
22:45 Çekya - Gürcistan
UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 1
22:45 İsveç - Azerbaycan
22:45 Slovakya - Estonya
UEFA Uluslar Ligi - Lig D Grup 2
22:45 Malta - Andorra
Etiketler: #uefa uluslar ligi #türkiye #a milli futbol takımı
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