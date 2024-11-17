A Milli Takım'da flaş sakatlık: Genç yıldız kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

A Milli Takım'da flaş sakatlık: Genç yıldız kadrodan çıkarıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 18:13

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ deplasmanına konuk olacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı.

A Milli Takım'da Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi'nde 19 Kasım Salı günü Nikşiç kentinde Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Eren Dinkçi, dizindeki sakatlık nedeniyle A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı."


Etiketler: #A Milli Takım #Eren Dinkçi #uefa uluslar ligi

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