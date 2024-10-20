Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Ekim günü maç programı...

20 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 20 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:09

Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 20 Ekim Pazar günü maç programı:

SÜPER LİG

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

TFF 1. LİG

13:30 Pendikspor - Erzurumspor FK

16:00 Boluspor - Çorum FK

16:00 Iğdır FK - Manisa FK

19:00 Sakaryaspor - İstanbulspor

İNGİLTERE PREMIER LİG

16:00 Wolverhampton - Manchester City

18:30 Liverpool - Chelsea

İSPANYA LA LIGA

15:00 Mallorca - Rayo Vallecano

17:15 Atletico Madrid - Leganes

19:30 Villarreal - Getafe

22:00 Barcelona - Sevilla

İTALYA SERIE A

13:30 Empoli - Napoli

16:00 Lecce - Fiorentina

16:00 Venezia - Atalanta

19:00 Cagliari - Torino

21:45 Roma - Inter

FRANSA LIGUE 1

16:00 Le Havre - Lyon

18:00 AJ Auxerre - Reims

18:00 Nantes - Nice

18:00 Toulouse - Angers

21:45 Montpellier - Marsilya

ALMANYA BUNDESLIGA

16:30 Holstein Kiel - Union Berlin

18:30 Wolfsburg - Werder Bremen

HOLLANDA EREDIVISIE

13:15 Willem II - Fortuna Sittard

15:30 Groningen - Utrecht

15:30 Heracles - Ajax

17:45 Zwolle - NAC Breda


Etiketler: #süper lig #İngiltere Premier Lig #la liga #Ligue 1

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