Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Ekim günü maç programı...
20 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 20 Ekim maç programı...
Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 20 Ekim Pazar günü maç programı:
SÜPER LİG
13:30 Sivasspor - Hatayspor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe
TFF 1. LİG
13:30 Pendikspor - Erzurumspor FK
16:00 Boluspor - Çorum FK
16:00 Iğdır FK - Manisa FK
19:00 Sakaryaspor - İstanbulspor
İNGİLTERE PREMIER LİG
16:00 Wolverhampton - Manchester City
18:30 Liverpool - Chelsea
İSPANYA LA LIGA
15:00 Mallorca - Rayo Vallecano
17:15 Atletico Madrid - Leganes
19:30 Villarreal - Getafe
22:00 Barcelona - Sevilla
İTALYA SERIE A
13:30 Empoli - Napoli
16:00 Lecce - Fiorentina
16:00 Venezia - Atalanta
19:00 Cagliari - Torino
21:45 Roma - Inter
FRANSA LIGUE 1
16:00 Le Havre - Lyon
18:00 AJ Auxerre - Reims
18:00 Nantes - Nice
18:00 Toulouse - Angers
21:45 Montpellier - Marsilya
ALMANYA BUNDESLIGA
16:30 Holstein Kiel - Union Berlin
18:30 Wolfsburg - Werder Bremen
HOLLANDA EREDIVISIE
13:15 Willem II - Fortuna Sittard
15:30 Groningen - Utrecht
15:30 Heracles - Ajax
17:45 Zwolle - NAC Breda
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