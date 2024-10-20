Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Ekim günü maç programı...

Yayınlanma: 20.10.2024 - 11:09

Güncelleme: 20.10.2024 - 11:09

Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 20 Ekim Pazar günü maç programı:

SÜPER LİG

13:30 Sivasspor - Hatayspor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

TFF 1. LİG

13:30 Pendikspor - Erzurumspor FK

16:00 Boluspor - Çorum FK

16:00 Iğdır FK - Manisa FK

19:00 Sakaryaspor - İstanbulspor

İNGİLTERE PREMIER LİG

16:00 Wolverhampton - Manchester City

18:30 Liverpool - Chelsea

İSPANYA LA LIGA

15:00 Mallorca - Rayo Vallecano

17:15 Atletico Madrid - Leganes

19:30 Villarreal - Getafe

22:00 Barcelona - Sevilla

İTALYA SERIE A

13:30 Empoli - Napoli

16:00 Lecce - Fiorentina

16:00 Venezia - Atalanta

19:00 Cagliari - Torino

21:45 Roma - Inter

FRANSA LIGUE 1

16:00 Le Havre - Lyon

18:00 AJ Auxerre - Reims

18:00 Nantes - Nice

18:00 Toulouse - Angers

21:45 Montpellier - Marsilya

ALMANYA BUNDESLIGA

16:30 Holstein Kiel - Union Berlin

18:30 Wolfsburg - Werder Bremen

HOLLANDA EREDIVISIE

13:15 Willem II - Fortuna Sittard

15:30 Groningen - Utrecht

15:30 Heracles - Ajax

17:45 Zwolle - NAC Breda