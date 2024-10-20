Eski hakemler yorumladı: Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?

"FAUL ARTI SARI KART"

-Icardi'nin çenesini tutarak yerde kaldığı pozisyonda faul var mı, kart gerekir mi?

Deniz Çoban: "Hakem için zor pozisyon, çok eleştirmem. Kol kontrolsüz kullanılmamış, sadece faul verilse yerinde olurdu. Antalyalı oyuncunun hemen solunda bir oyuncu daha var. Sarı kart gösterilebilir. Hakem faulü çalmış olsa burada topsuz alan ihlali olarak değerlendirebilir. O niyetle sarı kart gösterebilir. Faul çalsaydı kabul ederdim ama faulü atlamış."

Bülent Yıldırım: "Rakibinin arkadan şarjına kolunu yükselterek çene altına bir darbe var. Çeneye darbe söz konusu değil. Dirsek değil, kırmızı kart akla gelmez. Faul yakalansaydı pozisyonun faul artı sarı kart gerektirdiğini düşünüyorum."

Bahattin Duran: "Faulle birlikte sarı kart çıkmalıydı. Oyuncunun topla ilgisi yok, tek kontrol ettiği rakibi Icardi."