Eski hakemler yorumladı: Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Eski hakemler, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:
"BU POZİSYON NET PENALTI
-Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Veysel Sarı, ortada top yokken rakibini uzun süre tutmak suretiyle büyük bir risk aldı. Ayaktan bir çelme, künde yok. Yalnız pozisyonun başlangıç gelişme ve sonuç anlamında baktığımda rakibi adil olmayan bir şekilde, top için mücadele yokken ısrarlı bir şekilde tutup kuvvetli bir çekme var. Tam düşme anında Icardi'nin eline Veysel'in formasında gördüğü için hakem orada yanıldı. Bu pozisyon net bir penaltı. Icardi'nin sol elini görüp karşılıklı bir çekme var zannetti ve yanıldı."
"MÜCADELE ADİL OLMALI"
Deniz Çoban: "Penaltı olduğunu düşünüyorum. Mücadele adil olmalı. Futbolda mücadele adil şekilde yapılır. Top için mücadele eden kim, topla hiç ilgilenmeyip rakiple ilgilenen kim? Veysel sadece ve sadece Icardi'yi hedefine almış, bozmaya gidiyor, yaka paça indiriyor. Icardi'nin niyetinde top var, topa uzanmaya çalışıyor. Veysel'in uzun süre formaya asılması, topun aksi yönünde kuvvet uygulayarak Icardi'yi toptan uzaklaştırması... Bu net bir penaltı. VAR burada karışamaz. Formadan tutmak tek başına ihlal değildir. Rakibi etkilemesi, hareketlerini kısıtlaması lazım."
"ISRARLI ÇEKME SÖZ KONUSU"
Bahattin Duran: "Bu pozisyon penaltı. Tamam çekti, o çekmeyi yeterli görmedi ama ilerledikten sonra forma yukarı çıkıyor, ısrarlı çekme söz konusu. Tutup çekip bırakmıyor, forma bel bölgesine çıkmış. Yakalanabilecek bir pozisyondu."
"SARI KART FAZLA"
-Lucas Torreira'nın elle müdahalesinde kart gerekir miydi?
Bülent Yıldırım: "Sarı kart fazla."
Deniz Çoban: "Eğer hakem bunu sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirdiyse itiraz edemem. Torreira, kendisine faul yapıldığını düşünerek topu elle tutmaya çalışıyor."
Bahattin Duran: "Sportmenlik dışı hareketten sarı kart görüyor. Bence sportmenlik dışı bir hareket yok. Sarı kart kararı fazla."
"FAUL ARTI SARI KART"
-Icardi'nin çenesini tutarak yerde kaldığı pozisyonda faul var mı, kart gerekir mi?
Deniz Çoban: "Hakem için zor pozisyon, çok eleştirmem. Kol kontrolsüz kullanılmamış, sadece faul verilse yerinde olurdu. Antalyalı oyuncunun hemen solunda bir oyuncu daha var. Sarı kart gösterilebilir. Hakem faulü çalmış olsa burada topsuz alan ihlali olarak değerlendirebilir. O niyetle sarı kart gösterebilir. Faul çalsaydı kabul ederdim ama faulü atlamış."
Bülent Yıldırım: "Rakibinin arkadan şarjına kolunu yükselterek çene altına bir darbe var. Çeneye darbe söz konusu değil. Dirsek değil, kırmızı kart akla gelmez. Faul yakalansaydı pozisyonun faul artı sarı kart gerektirdiğini düşünüyorum."
Bahattin Duran: "Faulle birlikte sarı kart çıkmalıydı. Oyuncunun topla ilgisi yok, tek kontrol ettiği rakibi Icardi."
"SARI KART YETERLİ"
-Güray Vural'ın Kaan Ayhan'a yaptığı faulün ardından gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: "İsteyerek de olsa istemeden de olsa kontrolsüz bir hareket. Sarı kart sınırının üzerinde, daha fazlasını düşündürür. Kırmızı olur mu diye değerlendirmek lazım. Sınırda bir pozisyon. Sarı kart yeterli."
Bülent Yıldırım: "Sarı kart yeterli. Niyeti top. Niyeti top iken de rağmen ciddi faul yapabilir ama burada yüze gelen darbe anlamında sınırda."
Bahattin Duran: "Tartışması sarı kart. Top orada olmasa veya ayağının tabanıyla yüz bölgesine yapsa kartın rengi kırmızı olurdu. Çok doğru bir sarı kart."
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