Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Lider olduğunu kanıtladı'
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile döndü. Spor yazarları, mücadeleyi kaleme aldı.
Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:
'YETERİNCE' GALİP'
Ebru Kılıçoğlu: "Yunus’un milli maç yorgunu olması da eklenince temposu normale göre daha düşük ve baskılıdan çok ‘yeterince’ oynayan bir Galatasaray izliyoruz. Yine de bu oyun, 10’da Mertens’in, 52’de de Yunus’un asistiyle gelen iki güzel Icardi golüyle Galatasaray’ı galibiyete taşıyor. Bunlara bir de 90+3’te 78’de Icardi’nin yerine oyuna giren Osimhen’in harika bir röveşata golü var ki, Galatasaray taraftarına ‘mucize’ futbolcusunun transferi için yakında bağış kampanyası başlatacak! Son düdük Galatasaray’ın üç puanını teyit ediyor. Galatasaray, ‘yeterince’ galip, en uzun galibiyet serisi rekorunu da kırarak zirveyi korumaya devam ediyor." (Cumhuriyet)
"ŞİMDİ DE YUNUS'A DOKUNDU"
Uğur Meleke: "Okan Buruk’u bence Okan Buruk yapan esas şey de zaten, hem futbolculuğunda hem teknik adamlığında dipten tırnaklarıyla kazımak zorunda kalması. Hiçbir görevin ona altın tepside sunulmaması. Teknik direktörlük stilinde, futbolcu idaresinde de bence o mücadeleci kariyerinin izlerini görüyoruz. Dikkatli sporseverler hatırlarlar: Gomis’in Galatasaray’dan kopma nedeni, Okan Buruk’un gole ihtiyaçları olan bir maçta oyuna onu değil Barış Alper’i sokması idi. Zaman Buruk’u haklı çıkardı, Barış Alper çok çalışarak ve gelişerek A milli takım seviyesinde bir sporcu oldu. Okan Hoca’nın şimdilerde dokunduğu adam da Yunus Akgün. Yunus da dipten çıktı. Düşüşte olan kariyerini toparladı Okan Hocası ile el ele vererek. Önceki hafta Alanya maçında sol açıktı, dün sağ açık. Her iki müsabakada da mobil oynadı, dolaşarak gezerek dengesini bozdu rakip savunmaların. Antalya’da Yunus’un çok yönlülüğünü, hareketli oyununu, mobilitesini, çalışkanlığını seyrederken hep Okan Buruk geldi aklıma. Yunus’a baktığımda zihnim beni ister istemez 90’lardaki genç Okan’a götürüyor çünkü." (Hürriyet)
"GALATASARAY KORKUTUYOR"
Ahmet Çakar: "Galatasaray korkutuyor. Dün gece de iyi top oynadılar. İcardi'nin ceza alanındaki dünya çapında yeteneğiyle maçı koparttılar. Aslında şanslı olsalardı maç 4-5'e giderdi. Fenerbahçe, haftalardır 'Yapı yapı' diyordu, dün gece maalesef sapını gördük. Torreira'ya gösterilen sarı yanlış. Faul yok, yere düşerken topu tutuyor. Her elle oynama sarı olmaz. İlk yarıda İcardi formasından çekile çekile ceza alanı içinde sürülüyor. Hakem 'Devam' diyor, VAR uyuyor. Yine ilk yarıda Kaan Ayhan'ın burnuna atılan tekme kırmızı olması gerekirken yine tık yok. Böyle hakemlik olmaz." (Sabah)
"OKAN BURUK'A TAVSİYEM VAR"
Ömer Üründül: "Galatasaray karşısında öyle bir takım buldu ki kazanmak için çok fazla şeyler yapmasına gerek yoktu. Antalyaspor kolay top kaybediyor, hücumda etkili olamıyor. Top rakipteyken pres yapamıyor ve geride doğru yerleşemiyordu. Bu önemli ilkeleri yerine getiremeyen bir takımın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Galatasaray çok fazla zorlanmadan güle oynaya kazandı. Okan Buruk dün gece Sallai'yi kazandı. Berkan, ihtiyaç duyduğunda hangi bölge olursa olsun 'Ben görev yerimde sırıtmam' mesajını verdi. İcardi de yine koşmadan 2 gol atarak moral depoladı! Mertens de ilk yarıda kalitesini yine açıkça gösterdi. Okan Buruk'a çok önemli bir tavsiyem var. Bu maça aldanıp sakın çarşamba günü Avrupa Lig'inde oynayacağı İsveç takımının karşısına da çift santrfor çıkma. Unutma o takım son maçta Roma'yı mağlup etti!" (Sabah)
"LİDER OLDUĞUNU KANITLADI"
Levent Tüzemen: "Bir penaltısı da verilmeyen İcardi sadece bir golcü olarak sahne almadı, Galatasaray'ın saha içi öğretmenliğini de yaptı, arkadaşlarını nasıl pozisyon alacakları konusunda uyardı. Yani İcardi lider olduğunu kanıtladı. Eğer savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Jakops'un yerine giren Berkan oynuyorsa bu Okan Buruk'un çaresizliğini gösterir. Çünkü Kaan da Berkan da orta sahada etkili görev yapabilen oyuncular. Bu ikili iyi oynadılar, etkili paslar attılar ama savunmanın kenarları devre arasında genişletilmeli." (Sabah)
"GALATASARAY ŞOV TAKIMI GİBİ"
Osman Şenher: "Süper Lig’de kolay maç yok. Bütün takımlar rakiplerini yenmek veya puan almak için oynuyor. Antalyaspor da gücü ölçeğinde mücadele etti. Alex hocanın elinde maalesef kaliteli futbolcu çok az. Bilhassa hücumda son vuruşlarda Galatasaray’ı zorlayacak bir tek futbolcu yok. Bunun için sarı-kırmızılılar rahat kazandı. Galatasaray enteresan bir takım. Zaman zaman da olsa oyunun içinde rakibine pres yapıyor. Çok gol pozisyonuna giriyor ama bunları değerlendirmekte biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Galatasaray’da sorun yok, şov takımı gibi. Hele Osimhen ile Icardi’nin sevinçleri gerçekten seyredilmeye değer. Bunu kabul etmek lazım ki; Süper Lig’in en renkli takımı sarı-kırmızılılar. Bu iki dev futbolcunun yan yana oynayacağını hiç kimse hayal edemezdi. Avrupa takımlarında bile bu kadar kaliteli iki golcü yok. Ben merak ediyorum Avrupa kupalarında bakalım ne yapacaklar? Herkesin beklentisi çok büyük." (Milliyet)
"LİGİMİZE GELEN BİR ÇİÇEK GİBİ"
Halil Özer: "Galatasaray keyifli bir maç oynadı, zorlanmadan üç puanı aldı. Forvetteki yıldızları bu ligin ne kadar üstünde olduklarını bir kez daha gösterdi. İcardi’de böyle bir futbolcu işte. Her an şapkadan tavşan çıkarmaya hazır. Takım yeteri kadar beslemese de o yine aklını kullanıp golünü atıyor. Osimhen muazzam bir gol attı. Kendini hazırlaması, pozisyon alması, vuruşu her şeyi üst düzeydi. Adam ligimize gelen bir çiçek gibi. Umarım bu adamı sadece bir yıl izlemeyiz." (Milliyet)
"GALATASARAY'IN DNA'SINDA VAR"
Reha Kapsal: "Galatasaray maça yine ön alan baskısı ile başladı. Bu oyun prensibi bu maça özel değil. Rakip kim olursa olsun baskıya alıp çözülmesini sağlıyorlar. Bu psikolojik üstünlük hata yapmaya zorluyor. Bu pres anlayışı sarı-kırmızılıların DNA'sında var, nitekim erken golü bulmasına neden oldu. İcardi çıkıyor, Osimhen oyuna giriyor... Jeneriklik gol atıyor, iki gol atan İcardi'nın oyundan çıkması Galatasaray'ın geldiği seviyeyi ve başarısını net bir şekilde anlatıyor." (Fotomaç)
"HAKEM PENALTI VERMELİYDİ"
Mustafa Çulcu: "Elinde tecrübeli hakem kalmayınca aksiyon almakta zorlanan MHK; bir önceki hafta yönettiği Göztepe-Sivas maçında başarılı olan Ali Şansalan'ı güçlendirilmiş, FIFA yardımcılarıyla bu maça atamış. Maçın başında bir iki basit temasa faul verince "Eyvah" dedim ama sonra oyunu saldı. Torreira'ya gösterdiği sarı kartı hakem dışında kimse anlamadı. Herhalde elle oynamaya gösterdi ama öyle sarı kart yorumu olmaz hatalı bir sarı. 41'de Kaan'ın burnuna gelen ayağında Güray'a çıkan sarı kart sınırda. Ayakucu teması anlık, arada top var ve gaddarlık-acımasızlık seviyesi kırmızı kart sınırının bir tık altında. İlk yarının uzatma dakikalarında İcardi topa gitmek istiyor, Veysel önden ve arkadan İcardi'yi salmıyor, tuttuğu için forma arkadan uzuyor. İcardi, sol kol ile rakibinden kurtulmak istiyor ama Veysel bırakmıyor. UEFA da çift elle tutar sarılırsanız VAR devreye giriyor, bizde girmiyor. Bırakın tutmayı karakucak sarmalamaya bile bakmıyorlar. Hakem sahada buna penaltı vermeliydi ama vermedi…" (Sabah)
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