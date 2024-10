Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Lider olduğunu kanıtladı'

"LİGİMİZE GELEN BİR ÇİÇEK GİBİ"

Halil Özer: "Galatasaray keyifli bir maç oynadı, zorlanmadan üç puanı aldı. Forvetteki yıldızları bu ligin ne kadar üstünde olduklarını bir kez daha gösterdi. İcardi’de böyle bir futbolcu işte. Her an şapkadan tavşan çıkarmaya hazır. Takım yeteri kadar beslemese de o yine aklını kullanıp golünü atıyor. Osimhen muazzam bir gol attı. Kendini hazırlaması, pozisyon alması, vuruşu her şeyi üst düzeydi. Adam ligimize gelen bir çiçek gibi. Umarım bu adamı sadece bir yıl izlemeyiz." (Milliyet)