Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Lider olduğunu kanıtladı'

"GALATASARAY ŞOV TAKIMI GİBİ"

Osman Şenher: "Süper Lig’de kolay maç yok. Bütün takımlar rakiplerini yenmek veya puan almak için oynuyor. Antalyaspor da gücü ölçeğinde mücadele etti. Alex hocanın elinde maalesef kaliteli futbolcu çok az. Bilhassa hücumda son vuruşlarda Galatasaray’ı zorlayacak bir tek futbolcu yok. Bunun için sarı-kırmızılılar rahat kazandı. Galatasaray enteresan bir takım. Zaman zaman da olsa oyunun içinde rakibine pres yapıyor. Çok gol pozisyonuna giriyor ama bunları değerlendirmekte biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Galatasaray’da sorun yok, şov takımı gibi. Hele Osimhen ile Icardi’nin sevinçleri gerçekten seyredilmeye değer. Bunu kabul etmek lazım ki; Süper Lig’in en renkli takımı sarı-kırmızılılar. Bu iki dev futbolcunun yan yana oynayacağını hiç kimse hayal edemezdi. Avrupa takımlarında bile bu kadar kaliteli iki golcü yok. Ben merak ediyorum Avrupa kupalarında bakalım ne yapacaklar? Herkesin beklentisi çok büyük." (Milliyet)