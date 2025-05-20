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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Mayıs günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Mayıs günü maç programı...

20.05.2025 10:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Mayıs günü maç programı...

20 Mayıs Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 20 Mayıs maç programı...

Türkiye'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 20 Mayıs Salı günü maç programı:

İngiltere Premier Lig 

22:00 Crystal Palace - Wolverhampton

22:00 Man. City - Bournemouth

Suudi Arabistan Pro Lig

19:00 Al-Qadsiah - Al Orouba

19:20 Al Taawon - Al Riyadh

21:00 Al Shabab  - Al Ittihad

Fransa Ulusal Lig 1 Play-off - Finaller

21:45 Boulogne - Clermont

Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur

21:00 Den Bosch  - Telstar

Finlandiya Veikkausliiga

18:00 HJK Helsinki - SJK Seinöjoen

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