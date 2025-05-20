Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Mayıs günü maç programı...

Türkiye'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 20 Mayıs Salı günü maç programı:
İngiltere Premier Lig
22:00 Crystal Palace - Wolverhampton
22:00 Man. City - Bournemouth
Suudi Arabistan Pro Lig
19:00 Al-Qadsiah - Al Orouba
19:20 Al Taawon - Al Riyadh
21:00 Al Shabab - Al Ittihad
Fransa Ulusal Lig 1 Play-off - Finaller
21:45 Boulogne - Clermont
Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur
21:00 Den Bosch - Telstar
Finlandiya Veikkausliiga
18:00 HJK Helsinki - SJK Seinöjoen