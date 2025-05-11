Altay Bayındır oynadı: Manchester United kendi evinde kayıp!
Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında ağırladığı West Ham United'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Manchester United, Old Trafford'daki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Tomas Soucek ve 57. dakikada Jarrod Bowen attı.
ALTAY BAYINDIR FORMA GİYDİ
Manchester United'da kaleyi Altay Bayındır korudu.
Bu sonucun ardından Manchester United, 39 puanda kaldı. West Ham United, 40 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak. West Ham United, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
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