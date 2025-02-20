Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Şubat günü maç programı...
20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 20 Şubat maç programı...
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 20 Şubat Perşembe günü maç programı:
Avrupa Ligi Eleme Turu Play-off
20:45 Galatasaray - AZ Alkmaar
20:45 Bodo/Glimt - Twente
20:45 FCSB - PAOK
20:45 Roma - Porto
23:00 Anderlecht - Fenerbahçe
23:00 Ajax - U.S Gilloise
23:00 R. Sociedad - Midtjylland
23:00 Viktoria Plzen - Ferencvaros
Avrupa Konferans Ligi - Son 16 Play-off Turu
20:45 Heidenheim - Kopenhag
20:45 O. Ljubljana - Banja Luka
20:45 Pafos - Omonia
20:45 Real Betis - KAA Gent
23:00 APOEL - NK Celje
23:00 J. Bialystok - Tsc Backa T.
23:00 Panathinaikos - Vikingur R.
23:00 Shamrock R. - Molde
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 Al Fateh - Al Orouba
18:30 Al Fayha - Al Khaleej
20:00 Al Riyadh - Al Raed
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu
13:00 Jeonbuk - Port
15:00 Lion City - Muang Thong
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