Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Şubat günü maç programı...

20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 20 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:33

UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 20 Şubat Perşembe günü maç programı:

Avrupa Ligi Eleme Turu Play-off

20:45 Galatasaray - AZ Alkmaar

20:45 Bodo/Glimt - Twente

20:45 FCSB - PAOK

20:45 Roma - Porto

23:00 Anderlecht - Fenerbahçe

23:00 Ajax - U.S Gilloise

23:00 R. Sociedad - Midtjylland

23:00 Viktoria Plzen - Ferencvaros

Avrupa Konferans Ligi - Son 16 Play-off Turu

20:45 Heidenheim - Kopenhag

20:45 O. Ljubljana - Banja Luka

20:45 Pafos - Omonia

20:45 Real Betis - KAA Gent

23:00 APOEL - NK Celje

23:00 J. Bialystok - Tsc Backa T.

23:00 Panathinaikos - Vikingur R.

23:00 Shamrock R. - Molde

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Fateh - Al Orouba

18:30 Al Fayha - Al Khaleej

20:00 Al Riyadh - Al Raed

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu

13:00 Jeonbuk - Port

15:00 Lion City - Muang Thong


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #canlı

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