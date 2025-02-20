MHK açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:07

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.

Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar:

Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 B. Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig

Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl