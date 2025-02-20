MHK açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 25 . haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Vincic, bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Borussia Dortmund-Real Madrid arasında geçen sene oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev aldı.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar:
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 B. Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
Spor Haberleri
- İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Fenerbahçe duyurdu: Belçika'da taraftarlara yasak!
- Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi?
- Derbinin hakemi belli oldu!
- Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında!
- Galatasaray'ın konuğu AZ Alkmaar!
- ÇBK Mersin turu ikinci maça bıraktı!
- Rizespor'da yol ayrımı: Yeni adresi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!