Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Ocak Salı günü maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Ocak Salı günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:49

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor.

Temsilcimiz Galatasaray, saat 18:30'da kendi sahasında Ukraynalı ekip Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

İşte 21 Ocak Salı günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Galatasaray - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Atalanta - Sturm Graz

20:45 Monaco - Aston Villa

23:00 Atl. Madrid - B. Leverkusen

23:00 Benfica - Barcelona

23:00 Bologna - B. Dortmund

23:00 Club Brugge - Juventus

23:00 Kızılyıldız - PSV

23:00 Liverpool - Lille

23:00 S. Bratislava - Stuttgart

Suudi Arabistan Pro Lig

17:50 Al Khaleej - Al Nassr

18:10 Al Riyadh - Al Taawon

20:00 Al Hilal - Al Wehda

İngiltere Championship

22:45 Blackburn - Coventry

22:45 Derby County - Sunderland

22:45 Hull City - QPR

22:45 Middlesbrough - West Bromwich

22:45 Oxford Utd - Luton Town

22:45 Swansea City - Sheffield Utd

22:45 Watford - Preston

23:00 Millwall - Cardiff


Etiketler: #galatasaray #uefa avrupa ligi #uefa şampiyonlar ligi #Dinamo Kiev

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