Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 21 Ocak Salı günü maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor.
Temsilcimiz Galatasaray, saat 18:30'da kendi sahasında Ukraynalı ekip Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
İşte 21 Ocak Salı günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi
18:30 Galatasaray - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Atalanta - Sturm Graz
20:45 Monaco - Aston Villa
23:00 Atl. Madrid - B. Leverkusen
23:00 Benfica - Barcelona
23:00 Bologna - B. Dortmund
23:00 Club Brugge - Juventus
23:00 Kızılyıldız - PSV
23:00 Liverpool - Lille
23:00 S. Bratislava - Stuttgart
Suudi Arabistan Pro Lig
17:50 Al Khaleej - Al Nassr
18:10 Al Riyadh - Al Taawon
20:00 Al Hilal - Al Wehda
İngiltere Championship
22:45 Blackburn - Coventry
22:45 Derby County - Sunderland
22:45 Hull City - QPR
22:45 Middlesbrough - West Bromwich
22:45 Oxford Utd - Luton Town
22:45 Swansea City - Sheffield Utd
22:45 Watford - Preston
23:00 Millwall - Cardiff
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