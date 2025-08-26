Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Ağustos günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 10:09:00
26 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 26 Ağustos maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 26 Ağustos Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off

19:45 K. Almaty - Celtic

22:00 Pafos - Kızılyıldız

22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt

Almanya Kupa - 1. Tur

21:45 Braunschweig - Stuttgart

İngiltere Lig Kupası - 2. Tur

21:00 Reading - Wimbledon

21:30 Cambridge - Charlton

21:30 Wolverhampton West Ham

21:45 Accrington - Doncaster

21:45 Barnsley - Rotherham

21:45 Birmingham - Port Vale

21:45 Bournemouth - Brentford

21:45 Bromley - Wycombe

21:45 Burnley - Derby County

21:45 Burton Albion - Lincoln City

21:45 Cardiff - Cheltenham

21:45 Millwall - Coventry

21:45 Norwich - Southampton

21:45 Preston - Wrexham

21:45 Stoke City - Bradford

21:45 Sunderland - Huddersfield

21:45 Swansea City - Plymouth

21:45 Wigan Ath - Stockport

22:00 S. Wednesday - Leeds United

