Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 26 Ağustos Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off
19:45 K. Almaty - Celtic
22:00 Pafos - Kızılyıldız
22:00 Sturm Graz - Bodo/Glimt
Almanya Kupa - 1. Tur
21:45 Braunschweig - Stuttgart
İngiltere Lig Kupası - 2. Tur
21:00 Reading - Wimbledon
21:30 Cambridge - Charlton
21:30 Wolverhampton West Ham
21:45 Accrington - Doncaster
21:45 Barnsley - Rotherham
21:45 Birmingham - Port Vale
21:45 Bournemouth - Brentford
21:45 Bromley - Wycombe
21:45 Burnley - Derby County
21:45 Burton Albion - Lincoln City
21:45 Cardiff - Cheltenham
21:45 Millwall - Coventry
21:45 Norwich - Southampton
21:45 Preston - Wrexham
21:45 Stoke City - Bradford
21:45 Sunderland - Huddersfield
21:45 Swansea City - Plymouth
21:45 Wigan Ath - Stockport
22:00 S. Wednesday - Leeds United