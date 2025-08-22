Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

22.08.2025 09:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 12 maç yapıldı.

Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0

Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya): 3-0

Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor: 2-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-5

Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya): 2-2

Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz): 0-4

 

İlgili Konular: #uefa avrupa ligi #samsunspor

İlgili Haberler

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Panathinaikos'a penaltılarda mağlup olarak turnuvaya veda etti. Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun sonuçlanması ile birlikte play-off'a yükselen takımlar belli oldu.
Samsunspor'dan Avrupa Ligi açıklaması!
Samsunspor'dan Avrupa Ligi açıklaması! Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çapa, "(Panathinaikos-Shakhtar Donetsk eşleşmesi) Bizim açımızdan hangisi gelirse gelsin iyi ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız" dedi.