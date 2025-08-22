Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi!

22.08.2025 09:53:00
UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 24 maç yapıldı.

Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir ise sahasında Universitatea Craiova'ya 2-1 yenildi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Servette arasındaki karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rosenborg (Norveç) - Mainz 05 (Almanya): 2-1

Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonya): 1-0

Györi (Macaristan) - Rapid Wien (Avusturya): 2-1

Hacken (İsveç) - CFR Cluj (Romanya): 7-2

Wolfsberger (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

İstanbul Başakşehir - Universitatea Craiova (Romanya): 1-2

Breidablik (İzlanda) - Virtus (San Marino): 2-1

Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 2-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Noah (Ermenistan): 1-4

Strasbourg (Fransa) - Brondby (Danimarka): 0-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Servette (İsviçre): 1-1

Anderlecht (Belçika) - AEK (Yunanistan): 1-1

Celje (Slovenya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-0

Levski Sofya (Bulgaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-2

Polissya (Ukrayna) - Fiorentina (İtalya): 0-3

Neman (Belarus) - Rayo Vallecano (İspanya): 0-1

Sparta Prag (Çekya) - Riga (Letonya): 2-0

Jagiellonia (Polonya) - Dinamo City (Arnavutluk): 3-0

Lausanne (İsviçre) - Beşiktaş: 1-1

Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-1

Crystal Palace (İngiltere) - Fredrikstad (Norveç): 1-0

Rakow (Polonya) - Arda (Bulgaristan): 1-0

Hibernian (İskoçya) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

Santa Clara (Portekiz) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-2

