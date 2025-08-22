Haftayı galibiyet alamadan kapattık: İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turunda ilk maçlar oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Samsunspor, Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ile Samsunspor sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kaldı. Başakşehir, konuk ettiği Universitatea Craiova'ya, Samsunspor ise Panathinaikos'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Beşiktaş ise Lausanne-Sport'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

3 kupada da ilk maçların tamamlanmasıyla güncel UEFA ülke puanında son durum belli oldu.

İşte güncel UEFA ülke puanı:

1. İngiltere - 94.950

2. İtalya - 84.517

3. İspanya - 78.828

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.819

6. Hollanda - 61.616

7. Portekiz - 55.766

8. Belçika - 53.550

9. TÜRKİYE - 43.500

10. Çekya - 40.300