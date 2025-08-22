Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haftayı galibiyet alamadan kapattık: İşte UEFA ülke puanında son durum!

22.08.2025 09:31:00
Cumhuriyet Spor
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk maçları tamamlandı. Başakşehir, Beşiktaş ve Samsunspor'un maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turunda ilk maçlar oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Samsunspor, Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ile Samsunspor sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk maçta rakibiyle golsüz berabere kaldı. Başakşehir, konuk ettiği Universitatea Craiova'ya, Samsunspor ise Panathinaikos'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Beşiktaş ise Lausanne-Sport'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

3 kupada da ilk maçların tamamlanmasıyla güncel UEFA ülke puanında son durum belli oldu.

İşte güncel UEFA ülke puanı:

1. İngiltere - 94.950

2. İtalya - 84.517

3. İspanya - 78.828

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.819

6. Hollanda - 61.616

7. Portekiz - 55.766

8. Belçika - 53.550

9. TÜRKİYE - 43.500

10. Çekya - 40.300

İlgili Konular: #uefa #ülke puanı sıralaması

