Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 26 Ekim Pazar günü maç programı:
Trendyol Süper Lig
14:30 Antalyaspor - Başakşehir
17:00 Galatasaray - Göztepe
17:00 Gençlerbirliği - Konyaspor
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
Trendyol 1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Esenler Erokspor
16:00 Amed SK - İstanbulspor
16:00 Çorum FK - Boluspor
19:00 Bodrum FK - Iğdır FK
İngiltere Premier Lig
17:00 Arsenal - Crystal Palace
17:00 Aston Villa - Man. City
17:00 Bournemouth - Not. Forest
17:00 Wolverhampton - Burnley
19:30 Everton - Tottenham
İspanya La Liga
16:00 Mallorca - Levante
18:15 Real Madrid - Barcelona
20:30 Osasuna - Celta Vigo
23:00 Rayo Vallecano - Alaves
İtalya Serie A
14:30 Torino - Genoa
17:00 Hellas Verona - Cagliari
17:00 Sassuolo - Roma
20:00 Fiorentina - Bologna
22:45 Lazio - Juventus
Fransa Ligue 1
17:00 Lille - Metz
19:15 AJ Auxerre - Le Havre
19:15 Angers - Lorient
19:15 Rennes - Nice
22:45 Lyon - Strasbourg
Almanya Bundesliga
17:30 B. Leverkusen - Freiburg
19:30 Stuttgart - Mainz
Hollanda Eredivisie
14:15 Twente - Ajax
16:30 Feyenoord - PSV
18:45 AZ Alkmaar - Utrecht
22:00 Go Ahead - Excelsior