26.10.2025 13:23:00
Güncellenme:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Ekim günü maç programı...

26 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 26 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 26 Ekim Pazar günü maç programı:

Trendyol Süper Lig

14:30 Antalyaspor - Başakşehir

17:00 Galatasaray - Göztepe

17:00 Gençlerbirliği - Konyaspor

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Esenler Erokspor

16:00 Amed SK - İstanbulspor

16:00 Çorum FK - Boluspor

19:00 Bodrum FK - Iğdır FK

İngiltere Premier Lig

17:00 Arsenal - Crystal Palace

17:00 Aston Villa - Man. City

17:00 Bournemouth - Not. Forest

17:00 Wolverhampton - Burnley

19:30 Everton - Tottenham

İspanya La Liga

16:00 Mallorca - Levante

18:15 Real Madrid - Barcelona

20:30 Osasuna - Celta Vigo

23:00 Rayo Vallecano - Alaves

İtalya Serie A

14:30 Torino - Genoa

17:00 Hellas Verona - Cagliari

17:00 Sassuolo - Roma

20:00 Fiorentina - Bologna

22:45 Lazio - Juventus

Fransa Ligue 1

17:00 Lille - Metz

19:15 AJ Auxerre - Le Havre

19:15 Angers - Lorient

19:15 Rennes - Nice

22:45 Lyon - Strasbourg

Almanya Bundesliga

17:30 B. Leverkusen - Freiburg

19:30 Stuttgart - Mainz

Hollanda Eredivisie

14:15 Twente - Ajax

16:30 Feyenoord - PSV

18:45 AZ Alkmaar - Utrecht

22:00 Go Ahead - Excelsior

