Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Şubat günü maç programı...
27 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 27 Şubat maç programı...
Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 27 Şubat Perşembe günü maç programı:
Türkiye Kupası - Grup B
16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor
16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
16:00 Kasımpaşa - Göztepe
Türkiye Kupası - Grup C
19:00 Eyüpspor- Başakşehir
19:00 Galatasaray - Konyaspor
İngiltere Premier Lig
23:00 West Ham - Leicester City
İtalya Serie A
22:45 Bologna - Milan
Hollanda KNVB Kupası - Yarı Final
22:00 Heracles - AZ Alkmaar
Portekiz Kupası - Çeyrek Final
23:45 Gil Vicente - Sporting CP
Etiketler: #Türkiye Kupası #galatasaray #fenerbahçe #canlı
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