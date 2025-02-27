Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Şubat günü maç programı...

27 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 27 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:19

Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 27 Şubat Perşembe günü maç programı:

Türkiye Kupası - Grup B

16:00 Erzurumspor FK - İstanbulspor

16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

16:00 Kasımpaşa - Göztepe

Türkiye Kupası - Grup C

19:00 Eyüpspor- Başakşehir

19:00 Galatasaray - Konyaspor

İngiltere Premier Lig

23:00 West Ham - Leicester City

İtalya Serie A

22:45 Bologna - Milan

Hollanda KNVB Kupası - Yarı Final

22:00 Heracles - AZ Alkmaar

Portekiz Kupası - Çeyrek Final

23:45 Gil Vicente - Sporting CP


Etiketler: #Türkiye Kupası #galatasaray #fenerbahçe #canlı

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