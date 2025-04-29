Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Nisan günü maç programı...

29 Nisan Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 29 Nisan maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Nisan günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:32

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 29 Nisan Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

22:00 Arsenal - PSG

Portekiz Premier Lig

22:30 Casa Pia - Estoril

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

19:30 Al Hilal - Al Ahli

Rusya Kupa - Bölgesel Lig Yolu - Yarı Final - 2. Tur

20:30 S. Moskova - D. Moskova

İsveç Allsvenskan

20:00 Malmö - Osters


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Arsenal #psg #canlı

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