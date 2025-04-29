Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Nisan günü maç programı...
29 Nisan Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 29 Nisan maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 29 Nisan Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
22:00 Arsenal - PSG
Portekiz Premier Lig
22:30 Casa Pia - Estoril
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
19:30 Al Hilal - Al Ahli
Rusya Kupa - Bölgesel Lig Yolu - Yarı Final - 2. Tur
20:30 S. Moskova - D. Moskova
İsveç Allsvenskan
20:00 Malmö - Osters
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Arsenal #psg #canlı
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