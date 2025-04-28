Trabzonspor, Barcelona'ya direnemedi: UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci oldu!
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde karşılaştığı Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaştı.
Bordo-mavililer, İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 4-1 kaybederek turnuvada ikinci oldu.
Trabzonspor'un golünü 87. dakikada Bican Tibukoğlu kaydetti.
İspanyol kulübün golleri ise 11. ile 68. dakikada Diarra, 18. dakikada Cuenca ve 56. dakikada Alba'dan geldi.
Barcelona bu galibiyet ile tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürdü.
TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ
Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek finale çıkan ilk Türk takımı oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.
Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez.
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