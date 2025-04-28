Trabzonsporlular UEFA Gençlik Ligi finalini bekliyor!

Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 takımlarının karşılaşacağı UEFA Gençlik Ligi finali öncesi bordo-mavili taraftarlar heyecan içinde mücadeleyi bekliyor.

Trabzonsporlular UEFA Gençlik Ligi finalini bekliyor!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 19:05

Trabzonsporlu taraftarlardan Emre Alagöz, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam Trabzonspor'un Barcelona ile yapacağı maça ilişkin, "Allah'ın izniyle şampiyonuz bugün. Başka alternatifi yok" dedi.

UEFA Gençlik Ligi finalini bekleyen taraftarlardan Alagöz, basın mensuplarına Kahramanmaraşlı olduğunu, Nyon'da yaşadığını söyledi.

Takımdan çok umutlu olduklarını vurgulayan Alagöz, "Çocukların yeteneklerine çok güveniyoruz. Buraya kadar harika geldiler. Buradaki son Salzburg maçını da iyi geçirdik. Çocuklara güvenimiz sonsuz onların da kendine güveni sonsuz. Çocukları otelde gördük. İnşallah Allah'ın izniyle şampiyonuz bugün. Başka alternatifi yok" diye konuştu.

Alagöz, Trabzonspor sevgisinin babadan geldiğini dile getirerek "Kilometreler var aramızda ama çocukluğumuzdan beri hayranız. Umarım bizden sonraki nesle de geçireceğiz bunu. Kahramanmaraş Pazarcık'ta bu aşkla büyüdük. Böyle de devam ediyor" ifadesini kullandı.

"YÜREKLERİNE, AYAKLARINA SAĞLIK"

Taraftarlardan Serdar Mahir Karatay da Trabzon'dan geldiğini aktararak "Bazı düşünceleri kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Şimdi ne söylesem gerçekten yavan kalır şu anda hissettiklerim karşısında. Pasta oluştu, yani önümüzde bir pasta var. Allah hepsinden razı olsun. Yüreklerine, ayaklarına sağlık. Bu olursa çilek üstüne koyulmuş olur" diye konuştu.

Şampiyonluğun gelmesini beklediklerini dile getiren Karatay, "Allah yüreklerine ve ayaklarına güç, kuvvet versin" dedi.

Avusturya'dan finali almak için Nyon'a geldiklerini ifade eden Metin Olgun, "Skoru da vereyim, 2-1 maçı alacağız. Dünden beri yollardayız. İnşallah bu maçı alacağız" yorumunu yaptı.


Etiketler: #trabzonspor #barcelona #UEFA Gençlik Ligi

İlgili Haberler

Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor U19'a güveni tam: 'Kupayı alıp döneceğiz'

Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor U19'a güveni tam: 'Kupayı alıp döneceğiz'
Tarihi maçta rakip Barcelona... Trabzonspor U19 şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Tarihi maçta rakip Barcelona... Trabzonspor U19 şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Fatih hoca fark yaratıyor'

Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Fatih hoca fark yaratıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler