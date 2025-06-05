Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Haziran günü maç programı...

Avrupa'da ve dünyada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 5 Haziran Perşembe günü maç programı:
Dünya U21 Hazırlık Maçları Ülkeler
16:00 Özbekistan U21 - Rusya U21
20:00 Türkiye U21 - Karadağ U21
20:30 Macaristan U21 - Arnavutluk U21
UEFA Uluslar Ligi - Yarı Final
22:00 İspanya - Fransa
Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup A
19:00 BAE - Özbekistan
21:15 Katar - İran
21:15 Kuzey Kore- Kırgızistan
Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup B
19:00 Umman - Ürdün
21:15 Irak - Güney Kore
21:15 Kuveyt - Filistin
Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup C
14:10 Avustralya - Japonya
16:45 Endonezya - Çin
19:00 Bahreyn - S. Arabistan
UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup D
17:30 Kazakistan U21 - Andorra U21