Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Haziran günü maç programı...

5.06.2025 13:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Haziran günü maç programı...

5 Haziran günü oynanacak maçlar belli oldu. Avrupa'da ve dünyada heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 5 Haziran maç programı...

Avrupa'da ve dünyada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 5 Haziran Perşembe günü maç programı:

Dünya U21 Hazırlık Maçları Ülkeler

16:00 Özbekistan U21 - Rusya U21

20:00 Türkiye U21 - Karadağ U21

20:30 Macaristan U21 - Arnavutluk U21

UEFA Uluslar Ligi - Yarı Final

22:00 İspanya - Fransa

Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup A

19:00 BAE - Özbekistan

21:15 Katar - İran

21:15 Kuzey Kore- Kırgızistan

Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup B

19:00 Umman - Ürdün

21:15 Irak - Güney Kore

21:15 Kuveyt - Filistin

Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup C

14:10 Avustralya - Japonya

16:45 Endonezya - Çin

19:00 Bahreyn - S. Arabistan

UEFA U21 Şampiyonası Elemeler - Grup D

17:30 Kazakistan U21 - Andorra U21

İlgili Konular: #fransa #İspanya #Uluslar Ligi #canlı

İlgili Haberler

Milliler Yunanistan'ı devirdi: Play-out bileti aldı!
Milliler Yunanistan'ı devirdi: Play-out bileti aldı! A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un son maçında karşılaştığı Yunanistan'ı 1-0 mağlup ederek play-out oynama hakkı kazandı.
Milliler hızlı başladı... Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi!
Milliler hızlı başladı... Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk maçında karşılaştığı Fransa'yı 3-1 mağlup etti.
Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya
Milli yüzücü Selin Hürmeriç'ten Portekiz'deki kupada altın madalya Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.