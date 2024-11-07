Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Kasım günü maç programı...
7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 7 Kasım maç programı...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 7 Kasım perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi
20:45 GALATASARAY - Tottenham
20:45 Bodo/Glimt - Karabağ
20:45 E. Frankfurt - Slavia Prag
20:45 FCSB - Midtjylland
20:45 IF Elfsborg - Braga
20:45 Ludogorets - Ath. Bilbao
20:45 Nice - Twente
20:45 Olympiakos - Rangers
20:45 U.S Gilloise - Roma
23:00 AZ Alkmaar - FENERBAHÇE
23:00 Ajax - M. Tel Aviv
23:00 Dinamo Kiev - Ferencvaros
23:00 Hoffenheim - Lyon
23:00 Lazio - Porto
23:00 Man. United - PAOK
23:00 Rigas Skola - Anderlecht
23:00 Viktoria Plzen - R. Sociedad
UEFA Konferans Ligi
17:30 Vikingur R. - Banja Luka
20:45 HJK Helsinki - O. Ljubljana
20:45 KAA Gent - Omonia
20:45 Legia Varşova - Dinamo Minsk
20:45 Pafos - Astana
20:45 Petrocub - Rapid Wien
20:45 Shamrock R. - The New Saints
20:45 Tsc Backa T. - Lugano
23:00 Kopenhag - BAŞAKŞEHİR
23:00 APOEL - Fiorentina
23:00 Chelsea - Noah
23:00 Djurgarden - Panathinaikos
23:00 Hearts - Heidenheim
23:00 J. Bialystok - Molde
23:00 Larne - St. Gallen
23:00 LASK - Cercle Brugge
23:00 Real Betis NK Celje
23:00 V. Guimaraes - Mlada Boleslav
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