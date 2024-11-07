Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Kasım günü maç programı...

7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 7 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Kasım günü maç programı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:19

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 7 Kasım perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi

20:45 GALATASARAY - Tottenham

20:45 Bodo/Glimt - Karabağ

20:45 E. Frankfurt - Slavia Prag

20:45 FCSB - Midtjylland

20:45 IF Elfsborg - Braga

20:45 Ludogorets - Ath. Bilbao

20:45 Nice - Twente

20:45 Olympiakos - Rangers

20:45 U.S Gilloise - Roma

23:00 AZ Alkmaar - FENERBAHÇE

23:00 Ajax - M. Tel Aviv

23:00 Dinamo Kiev - Ferencvaros

23:00 Hoffenheim - Lyon

23:00 Lazio - Porto

23:00 Man. United - PAOK

23:00 Rigas Skola - Anderlecht

23:00 Viktoria Plzen - R. Sociedad

UEFA Konferans Ligi

17:30 Vikingur R. - Banja Luka

20:45 HJK Helsinki - O. Ljubljana

20:45 KAA Gent - Omonia

20:45 Legia Varşova - Dinamo Minsk

20:45 Pafos - Astana

20:45 Petrocub - Rapid Wien

20:45 Shamrock R. - The New Saints

20:45 Tsc Backa T. - Lugano

23:00 Kopenhag - BAŞAKŞEHİR 

23:00 APOEL - Fiorentina

23:00 Chelsea - Noah

23:00 Djurgarden - Panathinaikos

23:00 Hearts - Heidenheim

23:00 J. Bialystok - Molde

23:00 Larne - St. Gallen

23:00 LASK - Cercle Brugge

23:00 Real Betis  NK Celje

23:00 V. Guimaraes - Mlada Boleslav


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Başakşehir #canlı

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya flaş yanıt! 'Böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir'

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya flaş yanıt! 'Böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir'
Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem açıklaması! 'Galatasaray ile mutabakata vardık'

Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem açıklaması! 'Galatasaray ile mutabakata vardık'
Galatasaray, Yunan ekibi Promitheas'ı rahat geçti!

Galatasaray, Yunan ekibi Promitheas'ı rahat geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler