Bugün hangi maçlar var, sat kaçta? 8 Ocak Çarşamba günü maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün dikkat çeken mücadelede Galatasaray ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise Alanyaspor’u konuk edecek.
Çarşamba günü ekranları başına geçmeye hazırlanan futbolseverler günün maç programına odaklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün 4 karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Günün açılış mücadelesinde Kırklarelispor, Bodrumspor’u konuk ederken Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor ise Boluspor ile karşılaşacak.
İşte 8 Ocak Çarşamba günü maç programı:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
İspanya Süper Kupa Yarı Final
22:00 Athletic Bilbao - Barcelona
PORTEKİZ LİG KUPASI
22:45 Benfica - Braga
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #galatasaray #trabzonspor
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