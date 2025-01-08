Bugün hangi maçlar var, sat kaçta? 8 Ocak Çarşamba günü maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün dikkat çeken mücadelede Galatasaray ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise Alanyaspor’u konuk edecek.

Bugün hangi maçlar var, sat kaçta? 8 Ocak Çarşamba günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:34

Çarşamba günü ekranları başına geçmeye hazırlanan futbolseverler günün maç programına odaklandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün 4 karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Günün açılış mücadelesinde Kırklarelispor, Bodrumspor’u konuk ederken Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor ise Boluspor ile karşılaşacak.

İşte 8 Ocak Çarşamba günü maç programı:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

D Grubu

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

C Grubu

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

İspanya Süper Kupa Yarı Final

22:00 Athletic Bilbao - Barcelona

PORTEKİZ LİG KUPASI

22:45 Benfica - Braga


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #galatasaray #trabzonspor

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