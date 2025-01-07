Galatasaray'da iç transferde iki imza!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 07.01.2025 - 15:07

Galatasaray iç transferde iki futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Yalın Dilek için yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.