Galatasaray'da iç transferde iki imza!
İç transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray iç transferde iki futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekip Ali Yeşilyurt ve Recep Yalın Dilek'in sözleşmelerinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt'un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Yalın Dilek için yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Recep Yalın Dilek'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #galatasaray #Ali Yeşilyurt #Recep Yalın Dilek
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