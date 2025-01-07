Ünlü gazeteci duyurdu: Marcus Rashford'dan Galatasaray'a flaş yanıt!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:45

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:45

Manchester United'ın kadroda düşünmediği Marcus Rashford, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.

ÖNCELİĞİ 5 BÜYÜK LİG

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Avrupa'dan birçok talibi olan Rashford için Galatasaray'ın da bu hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Marcus Rashford ise bu temas sonrası önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğunu sarı-kırmızılılara iletti.

Yine haberde deneyimli futbolcu için Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ile Milan'ın devrede olduğu aktarıldı.

Manchester United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rashford'ın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 55 milyon Euro.