Bukayo Saka'dan Arsenal'a kötü haber!

Arsenal, Premier Lig'e fırtına gibi başladı.

Londra ekibi, ilk hafta deplasmanda Manchester United'ı 1-0 ile geçerken ikinci hafta evinde Leeds United'ı 5-0 mağlup etti.

ARSENAL'A SAKATLIK ŞOKU

Arsenal ligdeki etkileyici başlangıcın ardından bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

İngiliz oyuncu Bukayo Saka, Leeds United maçının 53. dakikasında sakatlık geçirerek oyundan alınmıştı.

Sağ kanat oyuncusunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

MADUEKE, TROSSARD, MARTINELLI...

Mikel Arteta'nın elinde, kanat bölgesi için Chelsea'den transfer edilen Noni Madueke, Leanrdo Trossard ve Gabriel Martinelli gibi isimler bulunsa da Saka'nın eksikliği İspanyol teknik direktörü düşündürüyor.