Arsenal, Eberechi Eze'yi kadrosuna kattı!

Premier Lig'de sezonun ikinci haftasında Leeds United'ı konuk eden Arsenal, karşılaşma öncesinde yeni transferini duyurdu.

Arsenal, Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu transfer için Arsenal, bonuslarla birlikte 78 milyon Euro ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada Eze'nin yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Eze, Leeds United maçı öncesinde taraftarları selamladı.

Futbol kariyerine Arsenal'ın altyapısında başlayan İngiliz futbolcu, yaz transfer döneminde Tottenham'ın da gündemine gelmiş ancak anlaşma tamamlanamamıştı.

Eze daha önce QPR, Wycombe, Milwall, Reading ve Fulham formalarını da giydi.