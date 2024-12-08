Arsenal'ın galibiyet serisi sona erdi!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Arsenal'ın galibiyet serisi sona erdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 21:54

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fulham, 11. dakikada Raul Jimenez'in golüyle öne geçti. Arsenal, 52. dakikada William Saliba ile eşitliği sağladı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, 29 puanda kaldı ve 1 maç fazlasına karşın Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Fulham ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 23 yaptı.

Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Fulham ise Liverpool deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Arsenal #fulham #İngiltere Premier Lig

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