Arsenal'ın galibiyet serisi sona erdi!
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Fulham, 11. dakikada Raul Jimenez'in golüyle öne geçti. Arsenal, 52. dakikada William Saliba ile eşitliği sağladı.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Arsenal, 29 puanda kaldı ve 1 maç fazlasına karşın Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Fulham ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 23 yaptı.
Arsenal, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. Fulham ise Liverpool deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Arsenal #fulham #İngiltere Premier Lig
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