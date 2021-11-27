Bukayo Saka'dan Mesut Özil hareketi
Arsenal, Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederken Saka'nın attığı golde Mesut Özil sevinci yapması dikkat çekti.
İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonunun 13. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 biten maçta 56. dakikada Saka'nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçti.
Bukayo Sako golü attıktan sonra eski Arsenalli yeni Fenerbahçeli Mesut Özil'in sevincini yaptı. Mesut Özil bu gol sevincini en son Galatasaray karşısında attığı golden sonra yapmıştı.
Arsenal'in 2. golünü ise Gabriel Martinelli 66. dakikada kaydetti. Arsenal sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasında oynanan önceki maçı da Arsenal 2-0 kazanmıştı.
Premier Lig'de geçen hafta Arsenal, Liverpool'a 4-0 yenilmişti. Newcastle ise Brentford ile 3-3 berabere kalmıştı.
13 hafta sonunda Premier Lig'de Arsenal'in 23, Newcastle United'ın 6 puanı bulunuyor.
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