Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'ta bir ilk
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçı öncesi verdiği demeçte 4-4-2'lik formasyonu değerlendirirken daha ofansif oynamak istediklerini belirtti.
Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, GZT Giresunspor karşısında galibiyet hasretini dindirmek istiyor.
Siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısına 4-4-2 formasyonuyla çıkarken Sergen Yalçın mücadele öncesi değişikliği değerlendirdi.
İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:
"DAHA OFANSİF OYNAMAK İSTİYORUZ"
"Kendi sahamızda oynuyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Son oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçı mücadele ve istek açısından iyi sinyaller verdi. Bugün kazanarak farklı bir moda geçmek istiyoruz. Biraz diziliş farkı var o kadar. Daha ofansif oynamak istiyoruz. Normalde hücumda birini kenarda oturtmam gerekiyor ama böyle başlamayı düşündük."
"TARAFTARIN ONAYLAMADIĞI YERDE BİZİM DURMAMIZIN İMKANI YOK"
"Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftarıdır. Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde bizim durmamızın imkanı yok. Desteklerinden ötürü minnettarız, teşekkür ederiz. Biz de onların istediklerini vermeliyiz ama şu ana kadar yapamadık. Bugün istediğimiz gibi kazanırsak inşallah bir moral tazelemiş oluruz."
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