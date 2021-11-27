Beşiktaş, Giresunspor'a farklı yenildi! | Beşiktaş 0-4 Giresunspor

Maçın 90. dakikasında Giresunspor'da Flavio sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Flavio kaleye yaklaşırken Mert Günok'un dizi döndü ve kendini yere bıraktı. Bu esnada Flavio pasını Joseph Champness'e gönderdi ve Champness topu boş kaleye gönderdi. Maç 4-0'a gelirken Mert Günok oyunu sedyeyle terk etti ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.