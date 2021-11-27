Beşiktaş, Giresunspor'a farklı yenildi! | Beşiktaş 0-4 Giresunspor

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2021 Cumartesi, 17:58
<p>Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma Giresunspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma Giresunspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Giresunspor'da golleri Diabate, Balde, Serginho ve Champness kaydetti.</p>

Giresunspor'da golleri Diabate, Balde, Serginho ve Champness kaydetti.

<p>Siyah-beyazlılar karşılaşmanın 39. dakikasında Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.</p>

Siyah-beyazlılar karşılaşmanın 39. dakikasında Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

<p>Maçın 90. dakikasında Giresunspor'da Flavio sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Flavio kaleye yaklaşırken Mert Günok'un dizi döndü ve kendini yere bıraktı. Bu esnada Flavio pasını Joseph Champness'e gönderdi ve Champness topu boş kaleye gönderdi. Maç 4-0'a gelirken Mert Günok oyunu sedyeyle terk etti ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.</p>

Maçın 90. dakikasında Giresunspor'da Flavio sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Flavio kaleye yaklaşırken Mert Günok'un dizi döndü ve kendini yere bıraktı. Bu esnada Flavio pasını Joseph Champness'e gönderdi ve Champness topu boş kaleye gönderdi. Maç 4-0'a gelirken Mert Günok oyunu sedyeyle terk etti ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

<p>Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Giresunspor zorlu Beşiktaş deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı.</p>

Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Giresunspor zorlu Beşiktaş deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı.

<p>Bu yenilginin ardından Beşiktaş 17 yıl sonra bir ilke imza attı. Üst üste dördüncü lig yenilgisini yaşayan Beşiktaş bunu en son 2003-04 sezonunun son 4 haftasında yaşamıştı.</p>

Bu yenilginin ardından Beşiktaş 17 yıl sonra bir ilke imza attı. Üst üste dördüncü lig yenilgisini yaşayan Beşiktaş bunu en son 2003-04 sezonunun son 4 haftasında yaşamıştı.

<p>Beşiktaş, önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Giresunspor ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.</p>

Beşiktaş, önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Giresunspor ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.


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