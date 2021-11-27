Beşiktaş, Giresunspor'a farklı yenildi! | Beşiktaş 0-4 Giresunspor
Maçın 90. dakikasında Giresunspor'da Flavio sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Flavio kaleye yaklaşırken Mert Günok'un dizi döndü ve kendini yere bıraktı. Bu esnada Flavio pasını Joseph Champness'e gönderdi ve Champness topu boş kaleye gönderdi. Maç 4-0'a gelirken Mert Günok oyunu sedyeyle terk etti ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi
- Çarpıcı 'Erdoğan' yorumu