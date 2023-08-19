Bükrenaz Sert'ten Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Bükrenaz Sert, gümüş madalya kazandı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:23
Bükrenaz Sert'ten Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya
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U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilogramda Bükrenaz Sert, finalde Birleşik Amerikalı rakibi Amit Elor ile karşı karşıya geldi.

Milli güreşçi rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 72 kilogramda madalya kazanan sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.


Dünya Güreş Şampiyonası Bükrenaz Sert Gümüş Madalya

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