Bülent Korkmaz: Bizim iki tane sıkıntımız var

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 09:08
Bülent Korkmaz: Bizim iki tane sıkıntımız var
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Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor 'da teknik direktör Bülent Korkmaz, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Daralan bir takıma karşı pozisyon bulmalarına rağmen son vuruşu yapamadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Son vuruşu yapamadığımız maçlarda maalesef kazanamıyoruz. İki tane sıkıntımız var sezon başından beri; bireysel hatalar ve son vuruşu yapamamamız. Yaptığımız zamanda maç kazanıyoruz zaten." ifadelerini kullandı.



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