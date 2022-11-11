Trabzonspor’a ait antrenman sahası için siyasiler devrede: Tesisi kazandıran eski Bakan M. Ali Yılmaz öfkeli

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Trabzon sahilindeki Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yıkılıp yıkılmaması konusunda sis perdesi aralanmadı. Kulübe eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz döneminde kazandırılan ve havalimanı ile komşu olan tesisin istimlak edilme girişimi, Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp ve camiayı karşı karşıya getirdi. Tesise adı verilen eski Bakan Yılmaz da “Kimsenin gücü bu işe yetmez” dedi.

Kulübe ait en önemli taşınmazla ilgili tartışmayı Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu başlatmış, Divan Kurulu toplantısında “Trabzon’un yeni havalimanına ihtiyacı yok, yeni spor tesislerine ihtiyacı var. Trabzonspor’u spor tesislerinden mahrum bırakmak, ihanetlerin en büyüğüdür. Sonuna kadar direneceğim. Başaramazsam bırakır giderim” demişti. Bu açıklamanın hemen ardından Trabzonspor’un resmi internet sitesi başkanı tekzip edercesine, “Böyle bir kamulaştırma kararı yoktur. Konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir” duyurusunda bulundu. Ağaoğlu’nun, kendisini tekzip eden Trabzonspor idari kadrosunun bu hareketine karşı sessiz kaldığı iddia ediliyor. Başka iddia ise devreye siyasi baskı girdiği yolunda.

Trabzonspor’da tesis üzerinden kriz yaşanırken devreye Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç girdi. Genç, Ağaoğlu’nu hedef alıp “Sayın Trabzonspor başkanının havalimanı ile ilgili ifadeleri çok tuhaftı. Şehri tehdit edercesine konuşmak kabul edilemez. Burada bir irade oluşmuş ve devlet bu projeyi acil ve geçerli görmüştür. Proje çalışılmıştır...” diye konuştu.

Tesisleri Trabzonspor’a kazandıran onursal başkan ve eski Devlet Bakanı Yılmaz ise olaya sert tepki gösterdi: “Mehmet Ali Yılmaz Tesislerini kimse yıkamaz. Buna kimsenin de gücü yetmez. Ne Trabzon’u, ne de Kartal’daki tesisleri. Ben şimdiden her türlü sert açıklamayı yapmaya hazırım” dedi.

Tesislerin kendisinin değil Trabzonspor’un olduğunu söyleyen eski Bakan ve eski Başkan Yılmaz, “Havalimanı ileriye doğru geriye doğru büyüyebilir. Ancak tesislerin olduğu yer rampa. Orayı kapsamaz. Trabzon’un Trabzonspor’dan büyük markası yok. Trabzon, Trabzonspor’a yapılanı affetmez. Trabzonspor’un borcunu kapatma konusunda bir takım hesaplar yapılıyorsa da onu bilemem” diye konuştu.

KRİTİK SÜREÇTEN GEÇİLİYOR

Havalimanının yenilenmesi ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin istimlak edilmesi konusunda işler arapsaçına dönerken camianın önde gelenleri ise krizi fırsata çevirme noktasında. Ortaya atılan görüş şöyle: “Trabzonspor’a mevcut tüm borçlarını devletin/DHMİ’nin üstlenmesi karşılığı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden feragat etsin. Karşılığında Akyazı’nın tapusu ile Gülcemal projesindeki dolgu alanından 100 dönümüne tapusuyla (kıyı kanununa uygun hukuki bir zeminle) sahip olsun.”

Görünen o ki Trabzonspor kritik bir süreçten geçiyor. Başta divan kurulu, istişare kurulu ve denetleme Kurulu olmak üzere Trabzonspor’u oluşturan tüm kurullar gerekli hassasiyeti göstererek menfaat peşinde koşanlara asla izin vermemelidir.