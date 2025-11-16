Bulgar basınından Türkiye mağlubiyeti tepkisi: 'Futbolun cücesiyiz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 13:45:00
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 5. maçında Bursa'da ağırladığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bulgar basını, karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan 2-0 mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi.

Türkiye-Bulgaristan maçının ardından atılan manşetler şu şekilde:

GOL.BG: "Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz"

"YİNE YENİLDİ"

BTVSPORT: "Milliler yine Türkiye'ye yenildi"

BGONAIR: "Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı."

"DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."

DSPORT: "Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi."

LUPA.BG: "Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik"

"TÜRKİYE BİZE ACIDI"

WEBCAFE: "Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı."

SPORTLIVE: "Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç."

"YİNE YENİLDİ"

TEMA SPORT: "Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi."

İlgili Konular: #türkiye #Dünya Kupası #Bulgaristan

