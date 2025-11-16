Bulgar basınından Türkiye mağlubiyeti tepkisi: 'Futbolun cücesiyiz'

Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan 2-0 mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi.
Türkiye-Bulgaristan maçının ardından atılan manşetler şu şekilde:
GOL.BG: "Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz"
"YİNE YENİLDİ"
BTVSPORT: "Milliler yine Türkiye'ye yenildi"
BGONAIR: "Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı."
"DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."
DSPORT: "Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi."
LUPA.BG: "Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik"
"TÜRKİYE BİZE ACIDI"
WEBCAFE: "Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı."
SPORTLIVE: "Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç."
TEMA SPORT: "Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi."