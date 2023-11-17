Bulgar taraftarlar sokakları savaş alanına çevirdi!
Bulgaristan, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Euro 2024) G Grubu karşılaşmasında Macaristan'ı konuk etti. Karşılaşma öncesinde Bulgaristan Futbol Federasyonu'nu istifaya çağıran Bulgar taraftarlar polisle çatıştı.
Bulgaristan ile Macaristan arasında Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde taraftarlar Bulgaristan Futbol Federasyonu'nu protesto etti.
Ülkedeki futbolun durumundan rahatsız olan taraftarlar Bulgaristan Futbol Federasyon Başkanı Borislav Mihaylov'u istifaya çağırdı. Polis müdahalesiyle karşılaşan taraftarlar ortalığı savaş alanına çevirdi.
SEYİRCİSİZ MAÇTA 2 BİN POLİS
Risk seviyesi yüksek olduğu gerekçesiyle seyircisiz oynanan Bulgaristan - Macaristan karşılaşmasında 2 bin polis görev aldı.
BERABERLİK MACARİSTAN'A YETTİ
EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Bulgaristan ile 2-2 berabere kalan Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
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