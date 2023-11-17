Lionel Messi sinirlerine hakim olamadı: 'Gençlerin bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor'
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde mücadele eden Arjantin ile Uruguay, 5'inci haftada karşı karşıya geldi. Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta Uruguay, rakibi karşısında 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karışılaşmanın 19. dakikasında ortalık karıştı.
Sert müdahalelerle başlayan karşılaşmada futbolcular arasındaki gerginlik göze çarptı.
Müsabaka 0-0'lık beraberlikle ilerlerken Uruguay cezasahasına giren Julian Alvarez, Matias Olivera'nın dirsekli müdahalesiyle yerde kaldı. Olivera'nın müdahalesinden sonra çıkan tartışmada olaya Rodrigo De Paul ve yıldız oyuncu Lionel Messi dahil oldu.
Uruguaylı savunma oyuncusu Matias Olivera'nın boğazını sıkan ve dirsekle temasta bulunan Lionel Messi herhangi bir kart görmedi.
19. dakikada çıkan kavgadan 2 dakika sonra ise Uruguaylı Manuel Ugarte'nin Rodrigo De Paul'a "Sadece Messi'ye o... s... yaparsın" şeklindeki sözü ve hareketi ortalığın tekrar gerilmesine neden oldu.
Arjantinli yıldız Lionel Messi çıkan tartışmaya dair açıklama yaptı. Lionel Messi açıklamasında, "Genç oyuncular, büyüklerine karşı saygı duymalı. Bu oyun her zaman büyük bir saygıyla oynandı. Gençlerin bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor" dedi.
Arjantinli kaleci Emiliano Martinez ise milli takımdaki 751 dakikalık gol yememe serisi son buldu.
Zorlu mücadele sonunda 2-0 kaybeden Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk yenilgisini aldı. 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Tangocular, 12 puanla zirvede yer aldı. Elemelerde 3'üncü galibiyetini alan Uruguay ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile puanını 10'a yükseltti. Uruguay 5 hafta sonunda Arjantin'in arkasında, 2'inci sırada yer aldı.
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