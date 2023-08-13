Bulgaristan'ı yenen 12 Dev Adam yarı finalde!
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geldi.
Milliler, mücadeleyi 104-66 kazandı ve gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
A Milli Takım, C grubundaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etmişti.
12 Dev Adam bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
Milli takımın rakibi C ve D gruplarındaki son maçların ardından belli olacak.
Grupta bugün oynanan diğer maçta Ukrayna, İzlanda’yı 82-69 mağlup etti.
12 Dev Adam salı günü 20.00'de Ukrayna ile oynayacağı üçüncü maçı da kazanırsa grubu lider bitirerek çapraz eşleşmede D Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.
C Grubu'nda Bulgaristan ve İzlanda turnuvaya veda etti.
TURNUVA FORMATI
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda iki grup bulunuyor.
C Grubu'nda Türkiye, İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna, D Grubu'nda ise Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç mücadele ediyor.
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.
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