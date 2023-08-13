Bulgaristan'ı yenen 12 Dev Adam yarı finalde!

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 22:32
Bulgaristan'ı yenen 12 Dev Adam yarı finalde!
Abone Ol google-news

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya geldi.

Milliler, mücadeleyi 104-66 kazandı ve gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

A Milli Takım,  C grubundaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etmişti.

12 Dev Adam bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

Milli takımın rakibi C ve D gruplarındaki son maçların ardından belli olacak.

Grupta bugün oynanan diğer maçta Ukrayna, İzlanda’yı 82-69 mağlup etti.

12 Dev Adam salı günü 20.00'de Ukrayna ile oynayacağı üçüncü maçı da kazanırsa grubu lider bitirerek çapraz eşleşmede D Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.

C Grubu'nda Bulgaristan ve İzlanda turnuvaya veda etti.

TURNUVA FORMATI

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda iki grup bulunuyor.

C Grubu'nda Türkiye, İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna, D Grubu'nda ise Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç mücadele ediyor.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.


a milli erkek basketbol takımı 12 dev adam Bulgaristan FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası

İlgili Haberler

'12 Dev Adam' galibiyet ile başladı!

'12 Dev Adam' galibiyet ile başladı!
12 Dev Adam'ın kadrosunda iki değişiklik

12 Dev Adam'ın kadrosunda iki değişiklik
12 Dev Adam Polonya'ya geçit vermedi

12 Dev Adam Polonya'ya geçit vermedi

En Çok Okunan Haberler